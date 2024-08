DIRETTA CHIARA BENINI FLORIANI VELA DINGHY STREAMING: LA MEDAL RACE! (OLIMPIADI PARIGI 2024)

La diretta Chiara Benini Floriani vela dinghy alle Olimpiadi Parigi 2024 ci presenta oggi la Medal Race di questa categoria, con l’azzurra protagonista: spieghiamo subito che l’evento fa parte appunto della vela e il dinghy è un tipo di imbarcazione, che potremmo definire una sorta di gommone leggero. Chiara Benini Floriani si gioca almeno la medaglia di bronzo dopo le prime regate: infatti, il programma delle Olimpiadi Parigi 2024 prevedeva una serie di gare da cui “estrarre” le prime dieci classificate in lizza per la Medal Race.

Diretta Italia Olanda/ Streaming video Rai: quarti! (pallanuoto donne Olimpiadi Parigi 2024, 6 agosto)

Tuttavia, essendo presente una classifica generale, non tutte le partecipanti possono concorrere per il podio: nella gara maschile per esempio Lorenzo Chiavarini è già tagliato fuori dal discorso. Dalle ore 14:43 di martedì 7 agosto invece la diretta Chiara Benini Floriani vela dinghy potrebbe consegnarci un grande risultato: sarà difficilissimo come ora andremo a scoprire, ma le speranze aritmetiche ci sono e dunque bisogna fare i calcoli per scoprire cosa succederà o potrebbe succedere in acqua.

DIRETTA/ Germania Grecia (59-52) video, streaming e tv: inarrestabile Wagner (Olimpiadi basket, 6 agosto)

CHIARA BENINI FLORIANI VELA DINGHY STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA MEDAL RACE

La diretta Chiara Benini Floriani, Medal Race nella vela dinghy alle Olimpiadi Parigi 2024, sarà disponibile in chiaro sui consueti canali della televisione di stato, quindi Rai Due e Rai Sport, con l’alternativa della mobilità visitando il sito di Rai Play oppure installando la relativa applicazione; dovrebbe invece essere Eurosport 2 (numero 211 del decoder satellitare, in abbonamento) a mandare in onda la diretta Chiara Benini Floriani.

Ovviamente come per tutti gli eventi dei Giochi rimangono valide le opzioni per la diretta streaming video attraverso le piattaforme dedicate alle Olimpiadi Parigi 2024, vale a dire Discovery Plus – che come orari segue integralmente i Giochi – Now Tv, Tim Vision e DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, CHIARA BENINI FLORIANI VELA DINGHY

Diretta Live Olimpiadi Parigi 2024/ Tocci eliminato, Marsaglia in semifinale. Finale per Iapichino (6 agosto)

DIRETTA CHIARA BENINI FLORIANI VELA DINGHY: IMPRESA DISPERATA

Ora per la diretta Chiara Benini Floriani vela dinghy andiamo a vedere quale sia la situazione verso la Medal Race. Innanzitutto, a vincere la medaglia d’oro sarà l’atleta con meno punti perché il sistema di conteggio è “al contrario” rispetto a quello tradizionale; nella Medal Race si assegnano punti doppi ed è per questo che l’azzurra è ancora in corsa per prendere almeno la medaglia di bronzo. La diretta Chiara Benini Floriani la vede al settimo posto; la corsa va fatta sulla norvegese Line Flem Hoest, attualmente terza e con un vantaggio di 18 punti sulla velista di Rovereto.

Difficilissimo arrivare al bronzo, perché la ventesima in classifica prenderebbe 20 punti contro quello singolo che spetterebbe alla vincitrice della Medal Race: va dunque da sé che sperare di salire sul podio alle Olimpiadi Parigi 2024 è un miraggio, ma la vela dinghy come le altre discipline di questo tipo può sempre riservare sorprese anche per le condizioni della singola regata, per questo motivo noi continuiamo a sperare che la diretta Chiara Benini Floriani nella Medal Race ci porti alla medaglia e tra poco scopriremo se effettivamente sarà così.