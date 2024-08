Dopo un rinvio improvviso a causa del poco vento a Parigi, Jana Germani e Giorgia Bertuzzi gareggeranno il 2 agosto 2024 per la medal race alle Olimpiadi. La gara inizierà in quel di Marsiglia, a partire dal pomeriggio, con un sesto posto meritatissimo subito dietro le altre colleghe di Francia, Svezia, Olanda, Germania e Norvegia. Qualche mese fa la talentuosissima Jana Germani aveva raccontato la sua vita in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, spiegando di come per lei sia stato naturale a soli 14 anni avvicinarsi alla vela dopo aver visto gareggiare quelli che sarebbero stati i suoi futuri colleghi al Lago di Garda, conosciuto per avere sempre un vento favorevole per questo meraviglioso sport.

Diretta Ranghieri/Carambula Grimalt M./Grimalt E./ streaming video tv (risultato 1-0): male (Olimpiadi 2024)

Jana Germani ha iniziato quindi a muovere i primi passi in questo mondo grazie all’allenatore Maurizio Bencic, che la segue in tutta la sua crescita e che la porta poi ad ottenere innumerevoli titoli giovanili nell’Optimist, nel 420 con posizioni altissime nella ranking list. La convocazione e il pass Olimpico per Parigi 2024 sono arrivate dopo la vittoria nella classe 49er FX, insieme al sostegno dei suoi genitori, che in tutto questo percorso non l’hanno mai voluta abbandonare supportandola nella carriera da sportiva olimpionica.

Sara Errani, commenti sessisti dalla tv francese/ "Fa tutto: i piatti, cucina, lava" (2 agosto 2024)

Jana Germani prima delle Olimpiadi 2024: “Vorrei che gli altri sapessero quanto è stato difficile”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Jana Germani aveva raccontato di quanto fosse stato difficile per lei arrivare al punto in cui si trova adesso. Il passaggio da semplice atleta a professionista si sa, è sempre particolare e talvolta impervio, ma la Germani non ha mai smesso di sognare ed è riuscita a raggiungere il tanto agognato obiettivo. Pochi sanno che la compagna Giorgia Bertuzzi – con la quale gareggerà – è anche la sua fidanzata nella vita fuori dallo sport (qui la diretta vela Olimpiadi 2024). Le due si sono conosciute proprio durante gli allenamenti e da lì hanno unito sia la passione atletica sia quella sentimentale.

Diretta Errani/Paolini Muchova/Noskova / Streaming video Rai doppio donne (Olimpiadi Parigi 2024, 2 agosto)

Su Instagram, Jana Germani (@jancinaa) condivide moltissime foto della sua vita privata oltre a rendere partecipi costantemente i followers delle sue conquiste in campo velistico. Proprio sui social spuntano anche tantissimi scatti con la fidanzata Giorgia Bertuzzi, insieme alla quale passa diverso tempo ad allenarsi e a vincere gare su gare. Un’altra delle sue passioni è senza dubbio l’hiking e l’escursionismo, come mostrano le diverse fotografie di lei in montagna mentre raggiunge le vette più impervie. Insomma, non resta che vedere l’esito di quest’ultima gara e quello che riserverà il futuro alle due campionesse di vela italiane.