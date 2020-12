Diretta/ Chievo Empoli (Serie B) streaming video DAZN: esame per la capolista

DIRETTA CHIEVO EMPOLI: SCONTRO TRA BIG!

Chievo Empoli, in diretta dallo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona in programma sabato 19 dicembre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Duro esame per la capolista contro un Chievo che ha mantenuto l’ambizione di lottare per le posizioni di vertice della classifica dopo un momento no. I toscani nel turno infrasettimanale hanno messo la freccia e hanno piazzato il sorpasso sulla Salernitana prima in classifica, battendo di misura la Cremonese e approfittando le contemporaneo pareggio dei campani contro il Lecce. Impegnato sul difficile campo della Spal, il Chievo ha invece strappato un importante pareggio che gli ha permesso di restare a contatto con le prime posizioni della graduatoria, mettendo ormai alle spalle il momento difficile che la squadra di Aglietti aveva vissuto, anche se comunque la zona play off è ancora a 2 punti di distanza dagli scaligeri, considerando la ripresa di squadre come Cittadella e Monza che sta rendendo ancora più avvincente la lotta per l’alta classifica in cadetteria: basti pensare che tra l’Empoli primo in classifica e il Chievo nono ci sono solo 7 punti di distanza.

DIRETTA CHIEVO EMPOLI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Empoli non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO EMPOLI

Le probabili formazioni di Chievo Empoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alfredo Aglietti con un 4-4-2: Seculin; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Cotali; Canotto, Obi, Palmiero, Garritano, Djordjevic, Fabbro. Gli ospiti guidati in panchina da Alessio Dionisi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Brignoli; Cambiaso, Nikolaou, Romagnoli, Parisi; Haas, Stulac, Bandinelli; Bajrami; La Mantia, Mancuso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Chievo e Empoli, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.40, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 2.85, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.30.



