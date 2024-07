DIRETTA MONZA PALERMO/ Video streaming tv: ben 43 precedenti ufficiali (amichevole, oggi 20 luglio 2024)

DIRETTA MONZA PALERMO: I TESTA A TESTA

Parlando della diretta di Monza Palermo possiamo affrontare il tema dei precedenti ufficiali, che sono davvero tanti: si contano infatti ben 43 partite tra queste due squadre, il bilancio è abbastanza equilibrato anche se vede in vantaggio il Palermo, con le sue 17 vittorie mentre sono 13 sia le affermazioni del Monza che i pareggi. Va però aggiunto che Monza e Palermo non si sfidano da 30 anni: l’ultima volta risale alla stagione 1993-1994 nel campionato di Serie B, che ha fatto da sfondo a tutte le sfide tra queste due squadre con l’eccezione di tre match di Coppa Italia, tutti negli anni Ottanta e con quadro in totale parità (una vittoria a testa e un pareggio).

Scopriamo allora come sono andate le due gare più recenti: una vittoria casalinga per parte, quella del Monza a metà gennaio con i gol di Fabian Valtolina, autore di una doppietta, e l’autorete di Pietro De Sensi mentre per il Palermo aveva temporaneamente impattato Tebaldo Bigliardi. Il match di ritorno, disputato all’inizio di giugno per l’ultima giornata di un campionato a 20 squadre, aveva invece visto la vittoria della squadra rosanero allenata da Gaetano Salvemini, contro il collega Nedo Sonetti: il gol decisivo era arrivato all’inizio del secondo tempo e lo aveva segnato Roberto Biffi, storico giocatore del club siciliano. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONZA PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Avremo una trasmissione in chiaro per quanto riguarda la diretta tv di Monza Palermo: l’intrigante amichevole di oggi infatti sarà trasmessa su Sportitalia, e sappiamo bene che il canale è disponibile al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza liberamente accessibile a tutti. In assenza di un televisore sarà utilizzabile anche l’opzione della diretta streaming video di Monza Palermo, fornita sempre dall’emittente: si potrà infatti visitare il sito ufficiale oppure installare e attivare la relativa applicazione su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

MONZA PALERMO: AMICHEVOLE NON INDIFFERENTE!

Ci attende una bellissima amichevole alle ore 16:30 di sabato 20 luglio, perché vivremo la diretta di Monza Palermo: una partita che mette a confronto due società ambiziose anche se fanno parte di categorie diverse, allo stesso modo però con tanta voglia di fare il salto di qualità. Il Monza arriva dai 16 gol segnati alla Nuova Camunia, dopo aver già effettuato un test in famiglia, e sotto la guida del nuovo allenatore Alessandro Nesta si preparano per una stagione nella quale valutare se ci siano i margini per correre per l’Europa, con la salvezza comunque che rimane il principale obiettivo.

Il Palermo l’anno scorso ha raggiunto la semifinale dei playoff di Serie B e dunque ha fatto un passo avanti, ma il traguardo ultimo rimane quello del ritorno in Serie A che manca ormai da tempo: per questo motivo la società ha deciso di cambiare allenatore e si è affidato ad Alessio Dionisi, che nonostante la stagione negativa e l’esonero dal Sassuolo può essere un lusso per la cadetteria. Non vediamo l’ora che la diretta di Monza Palermo prenda il via, aspettandola leggiamo insieme le probabili formazioni con le potenziali scelte di campo per le due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA PALERMO

Anche nella diretta Monza Palermo Nesta dovrebbe schierare un 3-4-2-1 nel quale Sorrentino e Mazza si alterneranno in porta con una difesa nella quale avremo staffette tra Izzo, Pablo Marì, Caldirola e Bettella soprattutto. A destra ballottaggio tra Birindelli e Pedro Pereira, a sinistra può agire anche il jolly Ciurria con Kyriakopoulos che è già in grande forma; poi spazio in mezzo a Bondo e Pessina senza dimenticarsi di Valoti e Gagliardini, uno di questi può fare un passo avanti anche se sulla trequarti agirebbero Samuele Vignato e Colpani (e occhio a Caprari), con Petagna, Djuric, Mirko Maric e Davide Diaw per la prima punta.

Dionisi dovrebbe puntare sul 4-2-3-1, quindi Nikolaou e Nedelcearu, o Ceccaroni, davanti al giovane Desplanches che quest’anno potrebbe fare il titolare; corrono sulle corsie Salim Diakité e Lund con Graves, Buttaro e Devetak come alternative, in mezzo al campo Stulac e Claudio Gomes possono essere complementari ma ci sono anche Filippo Ranocchia e Damiani, scuola Juventus, così come ovviamente Segre, a fare il passo avanti sulla trequarti può essere il classe 2002 Vasic che sarebbe affiancato da Federico Di Francesco e Roberto Insigne come esterni, poi il centravanti con Brunori titolare del ruolo ma Thomas Henry e Giacomo Corona che ci possono provare.











