Diretta/ Chievo Reggiana (Serie B) streaming video DAZN: scaligeri in lotta

Chievo Reggiana, in diretta dallo stadio Marc’Antonio Bentegodi, in programma mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B. Scaligeri in lotta per il salto diretto in Serie A e sicuramente ingolositi dai risultati del martedì, che hanno visto solo il Monza vincente tra le squadre di alta classifica. Con una vittoria il Chievo aggancerebbe proprio i brianzoli al secondo posto in classifica, candidandosi con ancora più convinzione al salto diretto nella massima serie. Ne deve tenere conto la Reggiana che nelle ultime settimane ha lanciato segnali discordanti: i granata hanno vinto gli ultimi due impegni casalinghi, vincendo sfide cruciali contro Vicenza ed Entella al Mapei Stadium. Boccata d’ossigeno importantissima, ma in trasferta gli emiliani sono ancora in serie nera, con 4 sconfitte ed un solo pareggio (sul campo della capolista Empoli) nelle ultime 5 sfide disputate fuori casa.

DIRETTA CHIEVO REGGIANA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Reggiana non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO REGGIANA

Le probabili formazioni della sfida tra Chievo e Reggiana allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. I padroni di casa allenati da Alfredo Aglietti scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Semper, Renzetti, Rigione, Mogos, Leverbe, Viviani, Palmiero, Garritano, Giaccherini, Ciceretti, Djordjevic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Max Alvini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Cerofolini; Libutti, Rozzio, Ajeti, Gyamfi; Laribi, Espeche, Muratore; Radrezza; Mazzocchi, Ardemagni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Chievo Reggiana: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.45 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 8.00 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 4.20 volte l’importo scommesso.

