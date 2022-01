Diretta/ Cile Argentina (Qatar 2022) streaming video e tv. Cruciale per i cileni

DIRETTA CILE ARGENTINA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Cile Argentina, in diretta venerdì 28 gennaio 2022 alle ore 01.15 italiane presso l’Estadio Zorros del Desierto di Calama sarà una sfida valevole per le qualificazioni sudamericane per i Mondiali in Qatar del 2022. Sfida cruciale per i cileni, che al momento inseguono i primi quattro posti che valgono la qualificazione diretta ai prossimi campionati del mondo di calcio. Dopo tre vittorie consecutive che hanno portato di nuovo a ridosso della qualificazione il Cile, è arrivata la sconfitta nello scontro diretto contro l’Ecuador a complicare di nuovo la situazione.

Cile costretto a rincorrere mentre l’Argentina, d’altro canto, può guardare con tranquillità le ultime sfide di queste qualificazioni Mondiali, con l’accesso in Qatar già in tasca grazie al secondo posto. Il Brasile primo nelle qualificazioni al momento è lontano 6 lunghezze, ma comunque l’Albiceleste resta un osso duro da affrontare anche con scarse motivazioni di classifica, col Cile che non la batte dalla finale di Coppa America del 2016, vinta ai calci di rigore.

DIRETTA CILE ARGENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cile Argentina non sarà disponibile sui canali televisivi del nostro paese e dunque l’alternativa rimane quella di Mola Tv che ha acquisito i diritti delle sfide di qualificazione sudamericane a Qatar 2022. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, gratuitamente collegandosi al sito mola.tv.

PROBABILI FORMAZIONI CILE ARGENTINA

Le probabili formazioni della diretta Cile Argentina, match che andrà in scena all’Estadio Zorros del Desierto di Calama. Per il Cile, Martin Lasarte schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bravo; Roco, Medel, Maripan; Isla, Pulgar, Arranguiz, Serralta; Meneses; Vargas, Sanchez. Risponderà l’Argentina allenata da Leo Scaloni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Martinez; Medina, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Dybala, Lautaro, Di Maria.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Estadio Zorros del Desierto di Calama, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cile con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Argentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.



