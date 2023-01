Diretta Cisterna Modena/ Streaming video Rai, punti per i playoff (volley)

Cisterna Modena, diretta dagli arbitri Marco Braico e Andrea Puecher, naturalmente presso il Palasport di Cisterna di Latina, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, domenica 29 gennaio 2023, come posticipo televisivo che avrà l’onore di chiudere il programma della diciassettesima giornata della Superlega di volley maschile, il sesto turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallavolo. Dando uno sguardo alla classifica si può facilmente capire che sono possibili ancora molti scenari, di conseguenza la posta in palio sarà molto pesante e sia la Top Volley Cisterna sia la Valsa Group Modena farebbero un notevole passo avanti in caso di successo.

La diretta di Cisterna Modena ci dice infatti che le due formazioni sono piuttosto lontane come posizione, ma sono divise solamente da sei punti. Questo significa che Cisterna può puntare non solo alla partecipazione ai playoff, ma pure a una interessante casella nella “griglia” della post-season, mentre Modena può puntare al secondo posto che è il massimo possibile in una Superlega dominata da Perugia, ma deve anche stare attenta a limitare i passi falsi, perché può bastare davvero poco per perdere numerose posizioni. Non serve quindi aggiungere molte altre parole: che cosa potrà succedere nella diretta di Cisterna Modena?

CISTERNA MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cisterna Modena sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Cisterna Modena sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA CISTERNA MODENA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Cisterna Modena si annuncia importante per entrambe le formazioni. In ordine di classifica, parliamo innanzitutto della Valsa Group Modena, che arriva dalla “fisiologica” sconfitta contro Perugia ma naturalmente ha sempre nel mirino il secondo posto finale che è il massimo obiettivo per i “terrestri” in questa Superlega. Modena fino a questo momento ha vinto nove partite a fronte di sette sconfitte, a livello statistico possiamo anche notare che i successi sono stati tutti “pieni”, mentre due sconfitte sono maturate al tie-break portando a 29 punti il bottino in classifica. In un campionato monopolizzato da Perugia è un andamento che potrebbe anche bastare per il secondo posto, ma attenzione perché le differenze sono minime e la battaglia sarà ancora lunga, con il rischio di scivolare addirittura fuori dalle prime quattro…

La diretta di Cisterna Modena metterà però in palio punti molto importanti anche per le ambizioni della Top Volley Cisterna, che aveva iniziato alla grande la stagione in Superlega, poi ha rallentato ma può comunque puntare a un piazzamento di livello, dal momento che con una vittoria oggi resterebbe in corsa addirittura per entrare fra le prime quattro. I numeri stagionali dei laziali ci parlano fino a questo momento di sette vittorie e nove sconfitte, un dato significativo è quello relativo ai ben sei incontri che sono terminati al tie-break, con due vittorie e quattro sconfitte. Con la Top Volley spesso si vivono maratone di pallavolo, sarà così pure in Cisterna Modena?

