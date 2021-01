Diretta/ Cittadella Ascoli (Serie B) streaming video DAZN: venturato vuole risposte

DIRETTA CITTADELLA ASCOLI: PADRONI DI CASA LANCIATI, MA OCCHIO AI MARCHIGIANI…

Cittadella Ascoli, in diretta sabato 16 gennaio 2021 alle ore 14.00 in programma dallo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Venturato vuole risposte dalla sua squadra dopo la sconfitta in casa dell’Entella e la vittoria nel recupero contro la Reggiana, che hanno rappresentato per l’ennesima volta vizi e virtù messi in mostra dalla compagine veneta in questa stagione. Il Cittadella è terzo e si è sicuramente dimostrato in grado di lottare per il vertice della classifica, ma al tempo stesso ha sempre mancato gli appuntamenti in quelle partite che avrebbero potuto regalare il salto di qualità. Arriva l’Ascoli da solo all’ultimo posto in classifica, ma con 7 punti ottenuti nelle ultime tre partite disputate in campionato. L’avvento del terzo allenatore stagionale, Sottil, sembra aver segnato un importante svolta con l’Ascoli che è ora di nuovo vicino alla quota salvezza, addirittura a -3 da quella che sarebbe la salvezza diretta.

DIRETTA CITTADELLA ASCOLI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Ascoli non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA ASCOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Cittadella e Ascoli allo stadio Tombolato di Cittadella. I padroni di casa allenati da Roberto Venturato scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Kastrati; Benedetti; Frare; Camigliano; Donnarumma; Iori; Proia; Branca; D’Urso, Rosafio; Ogunseye. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Sottil con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Leali; Tofanari; Spendlhofer; Pucino; Brosco; Cavion; Saric; Sabiri; Chirico; Pierini; Bajic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per chi vorrà scommettere sull’esito del match di Serie B tra Cittadella e Ascoli. La vittoria interna viene proposta agli scommettitori ad una quota di 1.45, la quota per l’eventuale pareggio viene fissata a 4.20 mentre chi vorrà puntare sull’affermazione esterna potrà moltiplicare per 7.50 la posta scommessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA