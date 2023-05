DIRETTA/ Cittadella Benevento video streaming tv: dominio campano nei precedenti

DIRETTA CITTADELLA BENEVENTO: TESTA A TESTA

Servono punti per la classifica e la diretta di Cittadella Benevento in tal senso diventa fondamentale per le sorti delle due formazioni. Cittadella in casa che giocherà con il fattore campo e Benevento alla ricerca di punti per allontanarsi dall’ultimo posto. Partendo dal 2004, sono stati ben 16 le volte in cui le Streghe di Benevento hanno incontrato la formazione granata. Allo stadio Tombolato di Cittadella le due formazioni si sono affrontate per la bellezza di 6 volte, con la vittoria che pende dalle parti della squadra giallorossa con 4 successi. Una percentuale che sorride alla squadra ospite.

In totale, su 16 match, il Benevento ne ha vinti 12; i restanti 4, invece, hanno visto trionfare la squadra granata in 4 occasioni, non lasciando mai lo spazio al pareggio. Le due formazioni, nell’ultimo scontro, giocato alla giornata numero 17 dell’odierno campionato, hanno evidenziato la supremazia, così come conferma la storia delle due formazioni, con il risultato di 1-0. Rete di Tello e raddoppio divorato con l’errore dal dischetto di Francesco Forte, oggi in forza all’Ascoli. (Marco Genduso)

CITTADELLA BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cittadella Benevento sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cittadella Benevento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

VENETI FAVORITI!

Cittadella Benevento, in diretta sabato 6 maggio 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie B. Sfida che scotta tra due squadre che stanno cercando di evitare rispettivamente i play out e la retrocessione diretta. Il pari in casa del Bari è stato prezioso per i veneti, che restano però al confine della zona degli spareggi, a 38 punti a braccetto con Brescia e Cosenza.

È sempre ultimo in classifica il Benevento anche dopo l’ultimo pari in rimonta in casa contro il Parma, i sanniti sono distanti 6 lunghezze rispetto al quartultimo posto e dovranno cercare un allungo disperato per evitare una retrocessione diretta che, in caso di sconfitta, potrebbe concretizzarsi anche in questo turno di campionato. All’andata Benevento vincente di misura in casa contro il Cittadella, stesso risultato di 0-1 per i sanniti anche nell’ultimo precedente in Veneto, datato 20 febbraio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BENEVENTO

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Benevento match che andrà in scena allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati, Salvi, Perticone, Frare, Giraudo, Vita, Branca, Carriera, Crociata; Antonucci; Ambrosino. Risponderà il Benevento allenato da Andrea Agostinelli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Manfredini; Veseli, Glick, Tosca; Improta, Schiattarella, Viviani, Acampora, Foulon; Ciano, Farias.

CITTADELLA BENEVENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cittadella Benevento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Benevento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











