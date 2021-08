DIRETTA/ Cittadella Crotone streaming video tv: Zufferli è l’arbitro del match

DIRETTA CITTADELLA CROTONE: L’ARBITRO

Oggi la diretta tra Cittadella e Crotone, per la 2^ giornata di Serie A. Sarà affidata al fischietto della sezione aia di Udine Luca Zufferli: con lui pure oggi non mancheranno gli assistenti Lombardo e Barone come Fiero in qualità di questo uomo. Fissando dunque la nostra attenzione sul primo direttore di gara, scopriamo subito che per Zufferli questo non è il match di debutto nella nuova stagione calcistica, avendo già diretto il fischietto l’incontro della Coppa Italia tra Bologna e Ternana nei giorni scorsi (dove ha deciso di 5 ammonizioni e ben tre calci di rigore).

Per l’arbitro friulano pure va detto che la sfida di oggi risulta inedita: Zufferli non registra alcun precedente con il Crotone e neppure con il Cittadella, di cui però ha incontrato in passato la formazione primavera del club veneto. Sarà un bel banco di prova per il fischietto. (agg Michela Colombo)

DIRETTA CITTADELLA CROTONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Crotone è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

GRANDI ASPETTATIVE

Cittadella Crotone, in diretta domenica 29 agosto 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie B. Aspettative crescenti per due squadre che vogliono essere protagoniste nel torneo cadetto. Il Cittadella dopo la delusione della finale play off per la Serie A persa (la seconda nelle ultime tre stagioni) punta sempre al vertice della classifica ed è partita bene nel derby veneto contro il Vicenza. I granata hanno iniziato con un nuovo allenatore dopo la lunga gestione di Venturato e punta a trovare continuità in un torneo che si prospetta molto competitivo.

Dopo la retrocessione dello scorso anno, il Crotone ha iniziato con un pari 2-2 in casa contro un Como neopromosso ma comunque ambizioso. La formazione calabrese cerca di ripartire con Francesco Modesto in panchina, col tecnico reduce da un buon campionato in Serie C contro la Pro Vercelli e che punta a sfruttare quella che può essere una grande opportunità per la sua carriera. Il Crotone ha vinto nell’ultimo precedente disputato a Cittadella il 10 luglio 2020, al 26 agosto 2018 risale invece l’ultimo successo casalingo dei veneti contro gli Squali.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CROTONE

Le probabili formazioni di Cittadella Crotone, match che andrà in scena allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati; Benedetti, Adorni, Frare, Cassandro; Gargiulo, Danzi, Vita; Baldini; Okwonkwo, Antonucci. Risponderà il Crotone allenato da Francesco Modesto con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Festa; Visentin, Mondonico, Nedelcearu; Mogos, Zanellato, Vulic, Molina; Maric, Benali; Mulattieri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pier Cesare Tombolato di Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA