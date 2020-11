DIRETTA/ Cittadella Empoli (Serie B) streaming video DAZN: sognando la Serie A

DIRETTA CITTADELLA EMPOLI: DURA SFIDA PER I TOSCANI!

Cittadella Empoli, sabato 21 novembre 2020 alle ore 14.00 presso lo stadio Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie B. Due squadre che sulla carta sognano la promozione, anche se al momento la situazione è diversa. Il 3-0 rifilato alla Reggina prima della sosta ha permesso all’Empoli di prendersi la vetta solitaria della classifica, con 2 punti di vantaggio sul Chievo che è stato invece fermato sul pari sul campo del Pordenone. Il tris incassato a Pescara è costato invece al Cittadella la seconda sconfitta consecutiva in campionato, ko che hanno portato i veneti all’ottavo posto in classifica, quando un paio di settimane fa la squadra di Venturato era in lizza per il primato. Anche nella scorsa stagione i granata hanno sofferto una discontinuità che non ha permesso loro di dare fino in fondo l’assalto alla massima serie, mentre i toscani pagarono la partenza lenta, che quest’anno sono riusciti a prevenire insediandosi subito in vetta nel campionato cadetto.

DIRETTA CITTADELLA EMPOLI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Empoli non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA EMPOLI

Le probabili formazioni di Cittadella Empoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Tombolato di Cittadella. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto Venturato con un 4-3-1-2: Maniero; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Awua, Proia, Branca; D’Urso; Cissé, Ogunseje. Gli ospiti guidati in panchina da Alessio Dionisi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Brignoli, Fiammozzi, Nikolau, Romagnoli, Terzic; Stulac, Ricci, Zurkowski; Moreo; Mancuso, La Mantia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Cittadella ed Empoli queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.60, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.05 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.90.



