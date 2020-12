Diretta/ Cittadella Frosinone (Serie B) streaming video DAZN: per essere grandi

DIRETTA CITTADELLA FROSINONE: SFIDA DA TRIPLA!

Cittadella Frosinone, in diretta dallo stadio Tombolato di Cittadella e in programma martedì 22 dicembre 2020 alle ore 19.00, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Esame per essere grandi, visto che si affrontano la terza e la quarta forza del campionato. Terzi sono i ciociari a quota 24 punti, a -2 dall’Empoli secondo e a -4 dalla Salernitana che ha però già disputato l’anticipo del turno infrasettimanale, battendo in casa l’Entella. 23 punti per i veneti che hanno dato risposte molto importante in queste ultime settimane. Contro Spal, Vicenza e Reggina la squadra di Venturato ha centrato 3 vittorie consecutive, risalendo da metà classifica in piena zona play off. Il Frosinone, che l’hanno scorso ha strappato al Cittadella la qualificazione all’ultimo secondo nella sfida dei play off al Tombolato, è però una squadra altrettanto in salute: gialloazzurri in serie positiva da 5 partite consecutive, l’ultimo pari interno con la Salernitana è stata comunque una prova di solidità da parte della squadra di Nesta, uscita indenne anche dallo scontro diretto col Lecce, mettendo nel mezzo la vittoria esterna contro la Reggiana.

DIRETTA CITTADELLA FROSINONE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Frosinone non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA FROSINONE

Le probabili formazioni di Cittadella Frosinone, sfida che andrà in scena presso lo stadio Tombolato di Cittadella. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto Venturato con un 4-3-1-2: Kastrati; Cassandro, Adorni, Camigliano, Benedetti; Awua, Pavan, Gargiulo; D’Urso; Cissè, Tsadjout. Gli ospiti guidati in panchina da Alessandro Nesta schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Bardi; Brighenti, Szyminski, Curado; Salvi, Rohden, Maiello, Kastanos, Zampano; Ciano, Parzyszek.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Cittadella e Frosinone, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.30, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.00, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA