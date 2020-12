Diretta/ Cittadella Lecce (Serie B) streaming video DAZN: veneti in emergenza

DIRETTA CITTADELLA LECCE: CORINI DEVE VINCERE!

Cittadella Lecce in diretta dallo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, in programma mercoledì 30 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Veneti in emergenza Covid: dopo aver chiesto il rinvio contro il Chievo a causa delle tante assenze, dovranno provare a ripartire in un incrocio di calendario di certo non tra i più agevoli. Il Lecce infatti ha ritrovato la via del successo battendo in rimonta, domenica scorsa, il Vicenza tra le mura amiche dello stadio Via del Mare, riproponendosi in zona play off dopo le due sconfitte consecutive contro Pisa e Spal. Il Cittadella ha 2 partite disputate in meno, potenzialmente i granata vincendo i 2 recuperi sarebbero soli in testa alla classifica: per questo lo scontro col Lecce potrà essere cruciale per capire se salire direttamente in Serie A sarà possibile, oppure se come negli ultimi anni l’obiettivo della squadra di Venturato sarà un piazzamento play off per poi provare a giocarsi il grande salto negli spareggi, che hanno però riservato amarezze nelle ultime stagioni.

DIRETTA CITTADELLA LECCE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Lecce non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA LECCE

Le probabili formazioni di Cittadella Lecce, sfida che andrà in scena presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto Venturato con un 4-3-1-2: Kastrati; Perticone, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Tsadjout, Rosafio. Gli ospiti guidati in panchina da Eugenio Corini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mancosu; Coda, Falco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Cittadella e Lecce, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.55, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.85, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.25.

