DIRETTA/ Cittadella Lecce video streaming tv: veneti ok nei precedenti

DIRETTA CITTADELLA LECCE: TESTA A TESTA

Cittadella Lecce ha fatto registrare soltanto sei incroci: la prima volta nel 2009-2010, poi è successo un fatto curioso perchè i salentini hanno conquistato la promozione in Serie A, ma dopo due stagioni si sono ritrovati direttamente in Serie C per illecito sportivo e hanno impiegato sei anni per tornare in cadetteria. Dunque, sono passati parecchi campionati prima di rivivere un incrocio tra Lecce e Cittadella, e poi va anche ricordato che nel frattempo i pugliesi sono nuovamente saliti in Serie A (nel 2019): ad ogni buon conto per il Lecce questa partita rappresenta una maledizione, perchè non è mai riuscito a battere il Cittadella.

Diretta/ Crotone Lecce (risultato finale 0-3): brutto KO per i pitagorici

Si registrano quattro vittorie dei veneti e due pareggi; al Tombolato sono due i successi della squadra oggi allenata da Edoardo Gorini, per trovare l’ultimo dobbiamo tornare al febbraio 2019 quando un Lecce secondo in classifica, e come già detto destinato alla promozione, era stato nettamente battuto (in rimonta, dopo il vantaggio di Andrea La Mantia) da una tripletta di Gabriele Moncini e il poker di Davide Adorni. Spicca anche un 5-1 al Via del Mare, con il Lecce capolista nel marzo 2010; la prima di sempre, andata di questo campionato appena citato, aveva visto il Cittadella imporsi 3-0 con i gol di Diego Oliveira, Matteo Ardemagni e Leonardo Pettinari. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Benevento Cittadella (risultato finale 4-1): show di Lapadula nella ripresa

DIRETTA CITTADELLA LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Lecce è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

CITTADELLA LECCE: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Cittadella Lecce, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie B. Scontro tra due squadre partite con ambizioni importanti nel corso di questa stagione, ma al momento prive della giusta continuità. I veneti hanno vinto tre partite ma ne hanno già perse due in maniera piuttosto netta, la prima a Cremona e la seconda sul campo del Benevento, incassando un poker contro i sanniti. Alti e bassi che non hanno permesso finora ai granata di spiccare in classifica.

DIRETTA/ Cittadella Pordenone (risultato finale 1-0) streaming: la decide Okwonkwo

Il Lecce cerca la vittoria che potrebbe invece far decollare la squadra dopo un avvio incerto: i salentini hanno trovato solo alla quarta giornata contro l’Alessandria, per giunta con un gol di Coda al 95′, la prima vittoria in campionato ma nel turno infrasettimanale sono riusciti a stupire prendendosi un successo per 0-3 sul difficile campo del Crotone. 2-2 nell’ultimo precedente a Cittadella il 30 dicembre 2020, al 23 febbraio 2019 risale l’ultima vittoria dei veneti contro i salentini con un perentorio 4-1.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA LECCE

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Lecce, match che andrà in scena allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati; Cassandro, Perticone, Adorni, Donnarumma; D’Urso Pavan, Branca; Baldini; Okwonkwo, Tounkara. Risponderà il Lecce allenato da Marco Baroni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gabriel; Calabresi, Meccariello, Lucioni, Barreca; Majer, Hjumland, Gargiulo; Di Mariano, Coda, Strefezza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mario Rigamonti di Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA