Diretta/ Cittadella Salernitana (Serie B) streaming video DAZN: verifica importante

Cittadella Salernitana, in diretta martedì 16 marzo 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Verifica importante per entrambe le squadre che si ritrovano in piena lotta per la Serie A, in un campionato che alle spalle della capolista Empoli si sta trasformando nella sagra delle occasioni mancate. Il Cittadella nel weekend ha lanciato un segnale importante tornando alla vittoria dopo 4 partite di digiuno, con un secco 2-0 sul Pisa che ha rilanciato i veneti al sesto posto in classifica, a -3 dalla coppia delle seconde composta dal Monza e proprio dalla Salernitana. I campani sabato scorso non sono andati oltre il pareggio senza reti contro un Cosenza che, rimasto in inferiorità numerica, ha opposto una strenua resistenza difensiva: una vittoria avrebbe permesso alla squadra allenata da Fabrizio Castori di approfittare in pieno dello scivolone del Monza a Reggio Calabria, la Salernitana si è dovuta invece accontentare solo di un aggancio allungando comunque a 10 la propria serie di risultati utili consecutivi.

DIRETTA CITTADELLA SALERNITANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Salernitana non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SALERNITANA

Le probabili formazioni della sfida tra Cittadella e Salernitana presso lo stadio Pier Cesare Tombolato. I padroni di casa allenati da Roberto Venturato scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Donnarumma; Proia, Branca, Gargiulo; Baldini, Rosafio; Ogunseye. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabrizio Castori con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Djuric.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Cittadella e Salernitana, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.97 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.25 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.00 volte la posta scommessa.

