DIRETTA CITTADELLA SAMPDORIA, SOTTIL PER LA TERZA VITTORIA DI FILA

La Serie B chiuderà l’undicesima giornata con la diretta Cittadella Sampdoria in campo per l’undicesima giornata. A sfidarsi saranno la 18esimo e la settima in classifica in una partita che potrebbe già decidere buona parte della stagione. Sta andando molto male il Cittadella che non vede una vittoria dalla quarta giornata ed ha perso per 3 a 0 contro la Carrarese nell’ultima partita giocata. Meglio la Sampdoria che si è ripresa da una brutta partenza ed è reduce da due vittorie consecutive contro Mantova e Cesena.

DIRETTA CITTADELLA SAMPDORIA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Cittadella Sampdoria verrà trasmessa in streaming sui canali di DAZN che ha l’esclusiva della Serie B. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale per non perdersi il racconto delle azioni migliori della partita.

CITTADELLA SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Facciamo un approfondimento anche relativo alle probabili formazioni di questa partita. Il Cittadella di Dal Canto scenderà in campo senza ali offensive con Carissoni e Masciangelo chiamata, da terzini, a dare sostegno in attacco. Pavan e Angeli completano la difesa davanti a Kastrati con Amatucci, Branca e Vita al centro del campo a sostenere Cassano sulla trequarti e il duo formato da Desogus e Rabbi in attacco.

Difesa a tre, invece, per la Sampdoria di Sottil che vedrà tra i pali Vismara con una difesa formata da Bereszynski, Riccio e Vulikic con Depaoli e Giordano sugli esterni. Bellemo e Yepes saranno i due in mediana con Akinsanmiro sulla trequarti la coppia gol formata da Tutino e Coda.

CITTADELLA SAMPDORIA, LE QUOTE

Guardiamo anche le quote della diretta Cittadella Sampdoria utilizzando le proposte di Sisal. Il favore del pronostico lo hanno i blucerchiati che sono quotati a 2,20 contro l’1 a 3,40 per i padroni di casa e il pareggio X a 3,15.