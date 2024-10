DIRETTA CARRARESE CITTADELLA, SCONTRO IN BASSA CLASSIFICA

La diretta Carrarese Cittadella è in programma per questo sabato 26 ottobre alle ore 17.15 presso lo Stadio Comunale dei Marmi come gara valida per la decima giornata della Serie B 2024/2025. Le due compagini non si presentano certo a questo appuntamento nel migliore dei modi venendo entrambe da un pareggio ed occupando rispettivamente il diciassettesimo ed il diciottesimo posto con 8 punti sin qui guadagnati dopo i primi nove turni disputati.

I toscani sembravano poter risollevare presto le sorti del loro campionato avendo vinto in casa del Frosinone ma il Mantova ha rappresentato una nuova battuta d’arresto per i giallazzurri. I veneti invece non sono stati ancora capaci di cambiare marcia abbandonando le zone più calde della classifica agli ordini del nuovo allenatore Dal Canto, che non ha sin qui saputo invertire il trend ammirato anche nelle partite precedenti. Sfida tra deluse che potrebbero accorciare sulle avversarie in caso di vittoria.

DIRETTA CARRARESE CITTADELLA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Cremonese Cittadella sarà garantita in esclusiva da DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la trasmissione delle partite della Serie B per la stagione 2024/2025. La sfida valida per la decima giornata del campionato cadetto sarà dunque visibile in streaming tramite l’applicazione oppure attraverso il browser direttamente sul proprio pc.

CARRARESE CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Carrarese Cittadella comincerà fra qualche istante e nel frattempo cerchiamo di capire quali sono le scelte dei due allenatori per questa sfida in relazione alle probabili formazioni che verrano schierate in campo. Dopo il nuovo pareggio ottenuto nello scorso turno, possibile che la Carrarese di mister Calabro si ripresenti oggi con il 3-5-2 che aveva garantito invece il successo contro il Frosinone. Appare invece più indecifrabile quale sarà l’organizzazione tattica scelta da Dal Canto per i suoi.

Il Cittadella infatti potrebbe presentarsi di nuovo con il 4-3-1-2 con cui ha ottenuto un punto nella scorsa giornata ma che era anche costato il 6 a 1 nel turno precedente in casa del Sassuolo. Le indiscrezioni più recenti raccontano inoltre che, per il reparto offensivo, potrebbe tornare ad essere a disposizione Rabbi, che era stato sostituito per un problema alla caviglia sinistra. Non ci sarà invece Negro mentre dovrebbe tornare a disposizione Tronchin.

CARRARESE CITTADELLA, LE QUOTE

In attesa che le squadre scendano in campo per la diretta Carrarese Cittadella, proviamo intanto a dare uno squadro a quelle che sono le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione all’esito finale del match. Secondo Snai, la sfida si preannuncia piuttosto equilibrata con i padroni di casa leggermente favoriti nel pronostico, l’1 viene quotato a 2.45, rispetto agli ospiti, il cui successo viene pagato a 2.95. Da tenere presente anche l’opzione del pareggio, visto l’x a 3.00 e pure Eurobet la pensa allo stesso modo offrendo le stesse cifre.