Diretta/ Cittadella Spal streaming video e tv. la ricerca della continuità (Serie B)

Cittadella Spal, in diretta domenica 17 ottobre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie B. Faccia a faccia tra due squadre ambiziose ma alla ricerca della giusta continuità. Il Cittadella è arrivato alla sosta mettendo in archivio un successo molto importante, la vittoria sul Frosinone di misura che ha permesso ai granata di risalire al settimo posto in classifica, in un cammino comunque già complicato da tre sconfitte subite nelle prime sette uscite di campionato, alle quali hanno fatto da contraltare quattro vittorie.

Dall’altra parte la Spal è reduce da un pareggio per 2-2 contro il Parma che ne ha di nuovo rallentato l’esplosione verso la zona nobile della classifica. Solo 8 punti finora per gli estensi che stanno andando avanti tra alti e bassi che non hanno permesso loro di trovare il passo giusto per proporsi in pianta stabile in zona play off. Al 12 dicembre 2020 risale l’ultimo incrocio in campionato tra le due formazioni in Veneto, vittoria per 2-0 del Cittadella grazie alle reti messe a segno da Proia e da Gargiulo. La Spal non espugna lo stadio Tombolato dall’1-2 datato 3 dicembre 2016, allora furono decisivi i gol di Bonifazi e Zigoni.

DIRETTA CITTADELLA SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Cittadella Spal sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SPAL

Le probabili formazioni di Cittadella Spal, match che andrà in scena allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati; Vita, Perticone, Adorni, Donnarumma; Mazzocco, Pavan, Branca; Tounkara; Baldini, Okwokwo. Risponderà la Spal allenata da Pep Clotet con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Viviani, Esposito; Seck, Mancosu, Crociata; Colombo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pier Cesare Tombolato di Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.

