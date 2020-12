Diretta Civitanova Perugia/ Streaming video Rai: big match per la Champions League!

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: CHE SFIDA DI LIVELLO!

Civitanova Perugia, diretta dagli arbitri Simonvic e Kovar, è la partita di volley maschile in programma oggi, martedì 8 dicembre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Le due big del campionato della serie A1 Superlega, sono pronte a fronteggiarsi ancora una volta, ma non già tra i confini nazionali per la vetta del primo campionato italiano, ma in occasione della preliminare fase a gironi della Champions league. Siamo infatti nella bolla di Tours, dove in pochi giorni Sir e Lube affronteranno anche i padroni di casa francesi (ma non i turchi di Arkasspor, che ha deciso in extremis di non venire in Francia, per la situazione legata al covid): obbiettivo chiudere il primo girone in vetta alla graduatoria della Pool B in modo tale da presentarsi poi al turno di ritorno di febbraio (dove verranno assegnati i biglietti per la fase finale) nelle miglior condizioni possibili.

CIVITANOVA PERUGIA ARSIZIO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Perugia sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, due canali che trovate sul digitale terrestre: appuntamento quindi in chiaro per tutti sulla televisione di stato, più precisamente ai numeri 57 e 58. In assenza di un televisore, sarà come sempre la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire la partita tramite il servizio di diretta streaming video, accedendo senza costi aggiuntivi al sito di Ray Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: IL CONTESTO

Conoscendo il blasone come il valore delle due compagni, è normale che vi sia grande attesa per la diretta tra Civitanova e Perugia, un vero big match anche per la Champions league. Si parte dunque subito con lo scontro diretto tra i campioni in carica della Lube e la Sir (a podio nell’edizione 2017-18), prime indiziate alla qualificazione alla Final four (cui ricordiamo apriranno solo le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde, al termine dei due round Robin): due squadre che pure partono già con un jolly in tasca. Come abbiamo accennato prima, in extremis la formazione turca dell’Arkasspor Izmir ha deciso di non presentarsi in Francia, a causa dell’emergenza sanitaria: dunque le due compagini incassano già 3-0 a testa (ufficializzato dalla Cev), risultato che al termine dei gironi potrebbe rivelarsi indispensabile per la lotta alla qualificazione. Pure siamo solo al via di questa lungo percorso che, complice anche la pandemia, potrebbe regalarsi colpi di scena.

