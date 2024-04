DIRETTA/ Perugia Milano (risultato 0-0) video streaming Rai: gara-3 al via, si gioca! (oggi 7 aprile 2024)

DIRETTA PERUGIA MILANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci arrivati alla diretta di Perugia Milano, gara-3 della semifinale playoff in SuperLega. Come già detto, per l’Allianz sarebbe la prima qualificazione alla finale scudetto: quando si parla di volley a Milano ci si riferisce soprattutto al Gonzaga, quell’esperimento di polisportiva che era stato voluto da Silvio Berlusconi ma che era durato poco, permettendo comunque a Milano di giocare due finali consecutive – entrambe perse – mentre la finale del 2001 con tricolore andato a Treviso è da ascriversi a Monza, che ufficialmente rappresenta il capoluogo lombardo ma in realtà fa capo alla città brianzola, con tanto di semifinale conquistata quest’anno.

Perugia invece ha vinto lo scudetto nel 2018, ma ha anche perso sei finali: di queste, ben cinque sono negli ultimi nove campionati e tre consecutive contro la nemesi Lube Civitanova. Tornare sul tetto del campionato italiano sarebbe importante per una società che, come detto, ha regolarmente dominato (anche quest’anno ha vinto Supercoppa, Coppa Italia e Mondiale per Club) ma evidentemente ha un conto in sospeso con lo scudetto e la Champions League. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci dirà il taraflex del Pala Barton: finalmente la diretta di Perugia Milano comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

PERUGIA MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Milano sarà garantita in chiaro: il match valido per gara-3 della semifinale playoff viene infatti trasmesso su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) che anche nel corso della post season manda in onda una partita per ciascun “turno” della SuperLega di volley. In assenza di un televisore potrete come sempre rivolgervi al servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installare e attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI PERUGIA MILANO

PERUGIA MILANO: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Perugia Milano, quindi dobbiamo dire che questo sarà già il sesto incrocio stagionale e ce ne sarà sicuramente almeno un settimo: le due squadre hanno in totale 31 episodi con 22 vittorie della Sir Safety, ma ben 12 di questi (escluso quello di stasera) sono andati in scena nelle ultime due stagioni. Il bilancio è in totale parità: siamo 6-6, ma per l’appunto l’anno scorso Milano aveva fatto un colpo enorme eliminando Perugia al primo turno dei playoff, facendo fuori una squadra che in regular season aveva sempre vinto e lasciato sul campo la miseria di un punto alle sue avversarie.

In questa stagione invece l’Allianz ha battuto i Block Devils in entrambe le partite di regular season; ha perso la semifinale di Coppa Italia, mentre ovviamente si è presa gara-2 della semifinale playoff. La curiosità è legata al fatto che ben sei delle ultime nove partite sono finite al quinto set: il bilancio ci parla di cinque vittorie di Milano contro una di Perugia, la statistica dunque racconta di come l’Allianz sia fino a questo momento risultata più fredda e concentrata nel tie break e dunque per la Sir Safety sarebbe opportuno evitare di trascinare la sua avversaria al parziale decisivo, anche questo sarà un tema di interesse in questa partita… (agg. di Claudio Franceschini)

PERUGIA MILANO: SERIE IN PARITÀ!

Perugia Milano si gioca in diretta dal Pala Barton, alle ore 18:00 di domenica 7 aprile: siamo arrivati a gara-3 della semifinale playoff di volley SuperLega 2023-2024. Serie in parità: è 1-1 e dunque dopo questa partita ci sarà sicuramente il ritorno all’Allianz Cloud, dove una delle due squadre avrà sulla racchetta il match point per volare in finale. Certamente una grande occasione l’ha sprecata Perugia, che dopo aver vinto il primo episodio in casa è stata per due volte in vantaggio nel corso di gara-2 e poi ha perso un tiratissimo tie break per 20-18, altro epilogo con il brivido dopo la semifinale di Coppa Italia.

Dunque l’Allianz ha ottenuto il punto del pareggio, ed ora è pronta a giocarsi le sue carte. Va ricordato che Milano nei quarti di finale ha già operato un bel colpo eliminando Piacenza; Perugia invece è partita sotto traccia rispetto ad altre stagioni, e proprio questo potrebbe essere il segreto per andare a prendersi uno scudetto che manca ormai da tempo, dopo la tremenda delusione dell’anno passato. Vedremo allora cosa succederà nel corso della diretta di Perugia Milano, aspettando che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere da gara-3 della semifinale playoff.

DIRETTA PERUGIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Siamo sempre più vicini alla diretta di Perugia Milano, che rappresenta il “pivotal game” come dicono dall’altra parte dell’oceano: infatti, con la serie sul risultato di 1-1, la squadra che vincerà questa sera otterrà il primo match point visto che si gioca al meglio delle cinque partite. Se dovesse essere la Sir Safety, l’Allianz avrebbe comunque la possibilità di impattare davanti al proprio pubblico e rimandare il verdetto alla decisiva gara-5; naturalmente però l’Allianz giocherà tra qualche ora nella consapevolezza che un blitz al Pala Barton la renderebbe immediatamente favorita per andare in finale, e naturalmente si tratterebbe della prima volta nella breve storia di questa società.

A Perugia come già detto attendono lo scudetto da sei anni: nelle ultime stagioni la Sir Safety è stata spesso e volentieri dominante ma si è sempre fermata prima del traguardo, in particolare l’anno scorso proprio Milano aveva fermato la corsa dei Block Devils con un’incredibile successo nella serie dei quarti di finale, Oggi la storia potrebbe essere diversa perché come detto Perugia per una volta non è partita come la squadra dominante e da battere, psicologicamente potrebbe essere utile per allentare un po’ di tensione ma come andranno davvero le cose lo scopriremo tra qualche ora, quando finalmente si giocherà la diretta di Perugia Milano.











