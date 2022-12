Diretta Civitanova Tours/ Streaming video tv: torna la Champions League

Civitanova Tours, in diretta dall’Eurosuole Forum naturalmente di Civitanova Marche alle ore 19.00 di questa sera, mercoledì 14 dicembre 2022, si gioca per la quarta giornata del girone C della Champions League di volley maschile, edizione 2022-2023. Finora il cammino è stato quasi perfetto per la Cucine Lube Civitanova, che ha vinto tre partite su tre ed è al comando della classifica avendo lasciato per strada solamente un punto, ma ricordiamo che si qualificano immediatamente per i quarti di finale solamente le prime dei cinque gironi, evitando il turno dei playoff, di conseguenza non si può mai abbassare la tensione.

La diretta di Civitanova Tours potrebbe infatti spianare la strada verso il primato, dal momento che i francesi del Tours VB sono secondi a quota 6 punti con due vittorie e una sconfitta, batterli nelle Marche dopo avere già vinto a casa loro circa un mese fa vorrebbe di fatto dire obiettivo del primo posto, che naturalmente leverebbe ogni dubbio sul raggiungimento dei quarti, praticamente in tasca. L’occasione di conseguenza sarà davvero ghiotta per la Lube questa sera, ma che cosa ci dirà il campo nella diretta di Civitanova Tours?

CIVITANOVA TOURS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Tours non dovrebbe essere garantita. Tuttavia va ricordato che tutti i match della Champions League di volley maschile sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Civitanova Tours in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA CIVITANOVA TOURS: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Civitanova Tours, possiamo allora ricordare che finora io marchigiani hanno vinto per 3-2 contro i portoghesi del Benfica nella prima giornata e questo francamente non era sembrato un grande inizio, in casa e contro la squadra teoricamente più debole del girone, tuttavia poi la Lube Civitanova ha vinto per 1-3 nella già citata partita a Tours e infine si è imposta per 1-3 anche sul campo dei belgi del Knack Roeselare, di conseguenza questo gruppo della Champions League di volley maschile si è messo molto bene per i campioni d’Italia in carico, che stasera potrebbero di fatto chiuderlo con due giornate d’anticipo.

Il Tours VB dal canto suo aveva cominciato andando a vincere per 0-3 in casa del Roeselare, mentre nella terza giornata ha vinto per 1-3 sul campo del Benfica, quindi i francesi vanno considerati la seconda forza, però il fatto di avere perso in casa propria l’andata contro Civitanova complica non poco dal loro punto di vista l’inseguimento di Tours al vertice. Ora c’è da mettere al più presto al sicuro il primato in Champions League: quali risposte ci darà la diretta di Civitanova Tours?











