DIRETTA CONEGLIANO PLOVDIV (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Tutto è pronto adesso per dare il via alla diretta Conegliano Plovdiv, che sancisce il ritorno a casa per l’Imoco in Champions League dopo due trasferte consecutive. Al PalaVerde finora c’è stata solo la partita d’apertura del 7 novembre scorso, una facile vittoria per 3-0 per le campionesse d’Europa in carica contro il Mladost. D’altronde il verdetto era stato esattamente lo stesso anche soli cinque giorni più tardi, proprio a Plovdiv, dove le padrone di casa bulgare del Maritsa si erano dovute inchinare in tre soli set al cospetto di Conegliano, che si era imposta con il punteggio di 23-25, 17-25, 17-25.

Il primo set aveva visto le bulgare giocare molto bene, almeno fino al 19-14: in seguito però un parziale di 4-11 diede il vantaggio a Conegliano, che successivamente non ebbe alcuna difficoltà ad aggiudicarsi in maniera ben più netta gli altri due parziali, per vincere 0-3. Bando alla scaramanzia, questo sarebbe onestamente l’esito più prevedibile anche per la partita di oggi: per scoprire se andrà davvero così, cediamo la parola al campo per la diretta Conegliano Plovdiv! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CONEGLIANO PLOVDIV DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Tifosi e appassionati ormai lo sanno, ma adesso ricordiamo che per seguire le campionesse d’Europa in carica ci sarà anche la diretta Conegliano Plovdiv in tv, che non sarà garantita nel senso classico del termine, ma sarà comunque visibile grazie al servizio della diretta Conegliano Plovdiv in streaming video sulla piattaforma DAZN, che pure in questa stagione ha comprato i diritti della Champions League di pallavolo.

CONEGLIANO PLOVDIV: FOCUS SULLE BULGARE

Mentre si avvicina la diretta Conegliano Plovdiv, possiamo provare a dire qualcosa in più sulla formazione bulgara. Innanzitutto, qualche accenno alla storia: la fondazione risale al 1950, per cui si tratta di un club di notevole tradizione, per rappresentare la seconda città della Bulgaria, cioè l’antica Filippopoli, storica capitale della Tracia. Tornando al volley, dobbiamo dire che la pur lunga storia del Maritsa Plovdiv ha regalato ai tifosi grandi soddisfazioni in anni recenti.

Il primo campionato bulgaro è stato vinto nel 2015, ma da allora è diventato un monopolio, con dieci titoli consecutivi fino a questo 2024, mentre le Coppe di Bulgaria sono nove, tutte dal 2012 in poi e le ultime quattro consecutive dal 2021. A livello internazionale la situazione è decisamente più complicata: in questo girone le bulgare hanno perso finora anche contro le polacche del Rzeszow, mentre l’unica vittoria è arrivata contro le croate del Mladost, per cui al momento c’è il terzo posto nella classifica del girone. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CONEGLIANO PLOVDIV: L’IMOCO PUNTA AL POKER

La diretta Conegliano Plovdiv è in programma alle ore 20.30 di questa sera, martedì 10 dicembre 2024, naturalmente presso il PalaVerde di Villorba (Treviso) per la quarta giornata del girone A della Champions League di volley femminile, che vede saldamente al comando proprio l’Imoco Conegliano. Le venete finora hanno vinto tre partite su tre, lasciando per strada un solo set e con una serissima ipoteca già posta sul primo posto, dal momento che le campionesse d’Europa in carica nello scorso turno hanno vinto sul campo della seconda, cioè le polacche del Rzeszow.

Insomma, almeno in questo gruppo non sembra esserci nessuno in grado di infastidire Conegliano: il compito si annuncerà durissimo anche nel match di questa sera per le ospiti bulgare in questa diretta Conegliano Plovdiv, se si pensa che un mese fa la partita d’andata era finita con una vittoria esterna per 0-3 dell’Imoco sul campo del Maritsa Plovdiv. D’altronde questa è la conferma di quanto si poteva già pensare ad inizio stagione: i veri ostacoli europei per le venete arriveranno più avanti, il pronostico è tutto a senso unico anche per l’odierna diretta Conegliano Plovdiv…

DIRETTA CONEGLIANO PLOVDIV: UN CAMMINO TRIONFALE

Arrivati già a dicembre, i numeri della stagione cominciano ad essere molto significativi e la diretta Conegliano Plovdiv ci offre l’occasione per lodare ancora una volta l’Imoco, perché le ragazze di Daniele Santarelli stanno avendo un ruolino di marcia perfetto anche in questa stagione. In Champions League abbiamo visto che ci sono tre vittorie in tre partite, ma d’altronde nel campionato di Serie A1 siamo addirittura a tredici su tredici, con 39 punti all’attivo perché Conegliano non ha mai nemmeno avuto bisogno di ricorrere al tie-break. Siamo solo alla fine del girone d’andata, ma il primo posto in stagione regolare sembra già essere ipotecato.

Il totale stagione è di diciassette vittorie in altrettante partite ufficiali disputate fra tutte le competizioni, con l’aggiunta anche della Supercoppa Italiana vinta contro Milano, con l’unica minima soddisfazione per il Vero Volley di essere stata l’unica capace di vincere due set contro Conegliano – ma in una partita secca ovviamente non è bastato alle lombarde. Per chi l’anno scorso ha fatto il Triplete, le ambizioni sono sempre altissime: la diretta Conegliano Plovdiv ci fornirà l’epilogo più atteso o ci saranno clamorosi colpi di scena?