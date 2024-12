DIRETTA SCANDICCI STOCCARDA: VERSO I QUARTI!

Con la diretta Scandicci Stoccarda siamo al Palazzo Wanny di Firenze, dove alle ore 19:00 di mercoledì 11 dicembre 2024 si gioca la partita per la quarta giornata nel girone E di volley Champions League 2024-2025. La Savino del Bene vola verso la qualificazione diretta ai quarti di finale: inizia oggi il percorso di ritorno ma fino a questo momento Scandicci è stata assolutamente perfetta, tre vittorie senza concedere un singolo set e soprattutto alle sue spalle una situazione che la favorisce, visto che tutte le rivali delle fiorentine hanno una vittoria a testa e di conseguenza si sono rubate punti a vicenda aumentando il vantaggio di Scandicci.

La squadra di Marco Gaspari di fatto potrebbe essere qualificata anche aritmeticamente ai quarti vincendo questa sera: sarebbe un grande risultato a riprova di quanto sia cresciuto questo gruppo che l’anno scorso ha raggiunto la finale scudetto pur non essendo riuscito a spezzare la maledizione della Champions League, ma è una Savino del Bene che ha tutto per arrivare finalmente in semifinale e poi sognare anche più in grande. Staremo a vedere, intanto noi possiamo accomodarci nell’attesa che la diretta Scandicci Stoccarda prenda il via nella speranza che le cose vadano esattamente come nella partita di andata.

DOVE VEDERE LA DIRETTA SCANDICCI STOCCARDA IN STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta dobbiamo segnalare che la diretta tv di Scandicci Stoccarda non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione: la Champions League di volley femminile nel nostro Paese viene garantita solo dalla piattaforma DAZN, di conseguenza saranno i clienti di questa emittente che potranno seguire la partita tramite apparecchi mobili, per la diretta streaming video su PC, tablet e smartphone, oppure effettuando la connessione a internet di una smart tv o di un ulteriore dispositivo compatibile.

DIRETTA SCANDICCI STOCCARDA: PERCORSO NETTO

Aspettiamo la diretta Scandicci Stoccarda con grande fiducia, la Savino del Bene ha mostrato la sua competitività anche domenica perché in Serie A1 ha vinto il big match contro Milano, recuperando per due volte lo svantaggio e infine imponendosi al tie break al Palazzo Wanny, volando così al secondo posto in classifica con una partita in meno. Per ora Conegliano rimane irraggiungibile e prima o poi bisognerà fare i conti anche con la Imoco, a dicembre però è giusto concentrarsi solo ed esclusivamente sul proprio percorso che in Champions League è appunto netto e soprattutto assolutamente convincente per come sono arrivate le vittorie.

Che Scandicci fosse la favorita del girone lo sapevamo, ma i successi non possono mai essere dati per scontati e ce lo sta dicendo anche questo girone nel quale appunto le rivali delle fiorentine si sono battute a vicenda, dunque entrando nella quarta giornata hanno 3 punti a testa con la Savino del Bene che naturalmente si trova a quota 9 e veleggia in assoluta tranquillità verso l’ennesima qualificazione ai quarti di finale, sperando che questa sia la stagione buona per fare anche il passo ulteriore. Adesso andiamo a vedere quello che la diretta Scandicci Stoccarda ci porterà in dote, perché tra qualche ora sarà davvero il momento di aprire le danze.