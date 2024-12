DIRETTA MILANO KAMNIK: PER IL RISCATTO IMMEDIATO!

La diretta Milano Kamnik ci accompagna verso la quarta partita che si gioca nel girone C di volley Champions League 2024-2025: siamo all’Arena Monza, inizio alle ore 19:00 di mercoledì 11 dicembre per un match assolutamente abbordabile ma molto delicato per il Vero Volley, che arriva infatti da un momento non particolarmente brillante. In Champions League la sconfitta sul campo del VakifBank ci poteva stare ma è stata netta e ha lasciato qualche punto interrogativo di troppo, allo stesso modo la sconfitta di campionato contro Scandicci con Milano avanti 1-0 e 2-1 che si è fatta rimontare e ancora una volta ha mostrato qualche crepa.

Adesso arriva la diretta Milano Kamnik per aprire il percorso del ritorno contro una squadra già demolita a metà novembre, il secondo posto per andare a prendersi il playoff è obiettivo minimo e assolutamente alla portata di un Vero Volley che però oltre alle vittorie deve portare anche risposte sul piano di gioco e motivazioni perché ad un certo punto si arriverà a giocarsi i grandi trofei e bisognerà farsi trovare pronti, come pronti siamo noi ad assistere a questa partita della quale possiamo tracciare qualche altro tema aspettando che le squadre facciano il loro ingresso in campo.

DIRETTA MILANO KAMNIK: VINCERE PER SPERARE

La diretta Milano Kamnik può rappresenta se vogliamo una sfida a due facce: da una parte bisogna infatti dire, come del resto già fatto, che l’impegno di Champions League è sulla carta morbido visto che la squadra slovena ha zero punti, è stata capace di strappare un set al VakifBank ma ha perso anche contro Porto e dunque al momento sarebbe eliminata senza nemmeno la possibilità di scendere in Coppa Cev, sia pure abbiamo una partita di ritorno contro la squadra lusitana che potrebbe cambiare le carte in tavola, proprio in virtù di quel parziale che Kamnik è riuscito a vincere contro la corazzata turca.

Dall’altra parte però Milano sta attraversando un periodo nel quale anche le cose in apparenza semplici non riescono; forse gli infortuni di Alessia Orro ed Elena Pietrini hanno tolto più del dovuto ad un gruppo che però al netto di questo appare anche sfiduciato e come scollato in campo, senza riuscire a mettere quella grinta che l’anno scorso aveva permesso al Vero Volley di arrivare in finale di Champions League. Avremo dunque una partita con la quale ripartire alla grande anche per ritrovare le giuste certezze, siamo fiduciosi che la diretta Milano Kamnik possa rappresentare la sveglia per una compagine che rimane tra le favorite per arrivare in fondo.