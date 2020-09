Diretta Trento Civitanova/ Streaming video tv: torna il grande volley italiano!

Trento Civitanova, in diretta dalla BLM Group Arena di Trento, è la partita in programma oggi, domenica 13 settembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. Torna dopo quasi sei mesi di stop il grande volley maschile italiano e lo fa con un match di grandissimo prestigio, come è la diretta tra Trento e Civitanova, prima semifinale della Supercoppa 2020 italiana. Dunque si parte già al massimo nella nuova stagione della pallavolo per club italiana, declinata al maschile: non solo uno scontro epico, dalla lunghissima tradizione tra due delle formazioni più titolate, ma pure uno scenario di gran lusso come è la Supercoppa, primo trofeo 2020-21. Che pure per quest’anno ha variato appena il format: non più una Final Four a gara secca, ma due semifinali che andranno disputate su match di andata e ritorno (20 settembre) e la finale, prevista invece come incontro unico il prossimo 25 settembre, nell’eccezionale scenario dell’Arena di Verona. Ma prima di guardare alla finalissima, ecco che occorre prima vivere l’andata della prima semifinale, oggi in casa di Angelo Lorenzetti: e chissà come si comporteranno le due squadre, dopo oltre 6 mesi di assenza dai campi.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI VOLLEY

La diretta tv di Trento Civitanova, match previsto questa sera alle ore 18.00, non sarà trasmessa sui canali in chiaro o pay sul digitale terrestre o disponibili sul satellite. L’esclusiva della prima semifinale della Supercoppa di volley maschile è prevista in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, nuovo broadcaster per la pallavolo italiana. La sfida sarà dunque a disposizione, collegandosi da pc sul sito elevensports.it oppure tramite l’applicazione Elevensports con una smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: IL CONTESTO

Dunque con la diretta tra Trento e Civitanova si torna a giocare dopo oltre sei mesi dall’ultimo incontro ufficiale della pallavolo italiana, che a fine febbraio, come tutti gli altri sport, si è dovuta fermare per lo scoppio della pandemia da coronavirus. E’ stato dunque nel frattempo un lungo digiuno per tutti gli appassionati come pure per i nostri beniamini, che pure nelle scorse settimane hanno vissuto momenti di grande difficoltà e incertezza legati alla ripartenza della stagione. Anzi ancor oggi possiamo dire che sono furenti le polemiche sulla possibilità di riaprire i palazzetti al pubblico (ovviamente in numero limitato) ed è forte timore che un nuovo eventuale stop generalizzato possa mettere in serio dubbio l’intera sopravvivenza del sistema.

Ma oltre alle discussioni come ai dubbi del futuro, quello che conta è che oggi con la diretta tra Trento e Civitanova si torni a giocare. Non solo: in campo ci attendono due delle più belle protagoniste anche della passata stagione 2019-20, che ovviamente risulta tronca, per forza di cose. Da una parte infatti abbiamo, quasi in toto, Civitanova che l’anno scorso ha vinto di tutto. I cucinieri di De Giorgi sono gli ultimi campioni d’Italia, d’Europa e del mondo, ed è da qui che la Lube intende ripartire già da oggi, per tornare in vetta. Pure stava facendo molto bene anche la Diatec, prima che il lockdown bloccasse tutte le ambizioni della formazioni di Lorenzetti, che pure scende in campo oggi ampiamente rivoluzionata.

Dopo tutto Trento era sempre la quarta forza del campionato di Serie A1, prima dello top, nonché formazione qualificata per prendere parte alle finalissime della Champions League. Ottimi risultati certo, ma la squadra gialloblu, per il 2020-21, grazie anche ai nuovi innesti, ha in mente qualcosa di più. Già in questa Supercoppa come nella semifinale di questa sera, a cui davvero non vediamo l’ora di dar parola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA