Dopo le tante emozioni del Tour de France 2019, dove abbiamo celebrato il trionfo a Parigi di Egan Bernal, ecco che il grande ciclismo torna sotto ai riflettori quest’oggi, sabato 3 agosto 2019, con la diretta della Clasica San Sebastian, classica dei territori baschi e primo appuntamento sul territorio iberico, prima della Vuelta (in calendario per il 24 agosto-15 settembre). L’appuntamento, organizzato dal quotidiano El Diaro Vasco, è certamente noto e sono notissimi anche i protagonisti che saranno oggi nella start list: dal campione in carica ed eroe del Tour de France 2019 Julian Alaphilippe al campione del mondo Alejandro Valverde, senza scordare gli italiani, tra cui il nostro Giulio Ciccone che pure ha vestito la maglia gialla, sia pur per poche tappe, in questa edizione della Grande Boucle. Ma diamo subito i primi riferimenti agli appassionati per seguire la diretta della Clasica San Sebastian: il via a San Sebastian verrà dato alle ore 11,30, mentre l’arrivo al traguardo di Donostia è previsto intorno alle ore 17.30.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA CLASICA SAN SEBASTIAN

Segnaliamo a tutti gli appassionati che questa edizione della Clasica San Sebastian sarà visibile in diretta tv sul digitale terrestre, ma solo a partire dalle ore 15,30, su Rai Due: confermata la diretta streaming video delle fasi finali della corsa basca sul portale Raiplay. Sul satellitare invece l’appuntamento sarà a partire dalle ore 14,00 al canale Eurosport 1, con la diretta streaming video di tale finestra disponibile per gli abbonati al sevizio Sky Go ed Eurosport Player. Punto di riferimento sarà poi il portale ufficiale, della corsa al sito https://clasica-san-sebastian.diariovasco.com oltre che il profili social collegati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIDUE

DIRETTA CLASICA SAN SEBASTIAN 2019: IL PERCORSO

In attesa di poter vedere sulle strade basche tanti big del ciclismo mondiale, vediamo nel dettaglio che cosa ci riserva il percorso della Clasica San Sebastian, in diretta questa mattina. Ecco che la partenza sarà tranquilla e il primo elemento altimetricamente interessante arriverà solo dopo i primi 25 km: ecco però a tal punto il Gpm di 3^ categoria di Meaga, un semplice muro di 3,9 km a 3,6 %, che però preparerà le gambe per le prossime salite. Ecco infatti di fila altre due asperità come Iturbuto (3,5 km a 5%) e Alkiza (4 km a 6,5%) ancora superabili senza particolare fatica: è infatti nella seconda metà del tracciato che iniziano le vere difficoltà. Dopo il tratto di rifornimento ecco che al 133 km è atteso il Gpm di prima categoria del Jaizkibel, punto focale della Clasica San Sebastian e salita da 7,8 km a 5,8 % di pendenza. Terminata la complicata discesa ecco che poi i corridori tornano a salire per il Gpm di Alto de Erlaitz, punto davvero ostico visto che la pendenza media si aggirerà sui 11% con punte fino al 15%. Non è però ancora finita: nell’ultimo tratto ecco infine altri due Gpm di seconda categoria e quindi il Mendizorrots e il Murgil Tontorra, ultimo ostacolo prima del traguardo.



