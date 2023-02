Diretta/ Club Brugge Benfica streaming video tv: trasferta belga per i lusitani

DIRETTA CLUB BRUGGE BENFICA: I BELGI OSPITANO I PORTOGHESI

La diretta Club Brugge Benfica, in programma martedì 15 febbraio alle ore 21:00, raccontano di un’interessante sfida tra due squadre che non hanno l’obbligo e la pressione di vincere la Champions League, ma vorranno comunque stupire. Arrivate agli ottavi in gironi tutt’altro che agevoli, sia i belgi che i portoghesi sanno l’importanza di questo match d’andata. Il Club Brugge ha terminato il proprio girone da secondo con la terza miglior difesa dietro solo a Bayern Monaco e Manchester City, eliminando di fatto sia Bayer Leverkusen che Atletico Madrid e arrivando ad un solo punto dal Porto primo. Lavoro strepitoso invece del Benfica, capace di qualificarsi dalla porta principale facendosi beffe di PSG, Juventus e Maccabi Haifa.

In campionato, il Club Brugge arriva da un principio di “pareggite“: nelle ultime sei gare, sono stati ben cinque i pareggi dei neroazzurri, con l’unica eccezione nel 2-1 inflitto al Waregem. La squadra di Brugge è attualmente quarta in classifica dietro al Genk capolista, il Saint-Gilloise e l’Anversa. Sicuramente messo meglio il Benfica in Portogallo con il primo posto con cinque punti di vantaggio sul Porto secondo e sette dal Braga terzo. Nel 2023, i lusitani hanno sempre vinto ad eccezione del 2-2 di campionato con lo Sporting Lisbona e dalla recentissima eliminazione ai quarti di finale della Coppa di Portogallo contro il Braga (1-1 ai regolamentari, 5-4 ai rigori).

CLUB BRUGGE BENFICA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Club Brugge Benfica, valida per l’andata degli ottavi di Champions League, sarà visibile solamente su Sky, sui canali 203 e 253. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva con il pacchetto Sport.

Per la diretta Club Brugge Benfica in streaming video si potrà usufruire dell’applicazione Sky Go, visibile sia su smartphone sul computer. Ovviamente il servizio sarà riservato solamente agli abbonati.

CLUB BRUGGE BENFICA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Club Brugge Benfica vedono i padroni di casa scendere in campo con il grande dubbio legato alle condizioni di Jutgla. Autore di 8 gol in 22 partite, l’ex Barça si è infortuato col Waregem e non ha giocato nelle ultime due sfide di campionato. In caso di assenza confermata, la squadra verrà schierata col 4-3-3. Mignolet tra i pali, i terzini saranno Meijer e Clinton Mata mentre i due centrali Machele e Hendry. A centrocampo trio con Rits, Onyedika e Vanaken, miglior marcatore della storia del club in Champions. Davanti Buchanan, il grande ex Yaremchuk e l’obiettivo del Milan Noa Lang.

Il Benfica, rimasto orfano di Enzo Fernandez sul gong del mercato, si disporrà col 4-2-3-1: Vlachodimos in porta, Bah a destra, cerniera difensiva António Silva-Otamendi e Grimaldo terzino. Il norvegese Aursnes con Florentino vigileranno la mediana mentre Neres, Rafa Silva e João Mário supporteranno l’unica punta Gonçalo Ramos, protagonista fin qui di una stagione da 18 gol in stagione.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Club Brugge Benfica indicano come squadra favorita alla vittoria quella portoghese. Gli ospiti sono infatti quotati da Snai a 1.85 mentre la vittoria interna è superiore a quattro volte la posta in palio (4.25). Il pareggio lo troviamo a 3.65.

Secondo i bookamkers, questa sfida vedrà entrambe le squadra andare a segno visto l’1.65 di quota rispetto ai 2.10 del No Gol. Meno probabile ma comunque interessante l’Over 2.5 a 1.75 che viene contrapposto all’1.97 del segno opposto.











