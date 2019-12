Diretta Gigante Parallelo Alta Badia/ Streaming video Rai: orario e azzurri (Sci)

Nuovo appuntamento per la Coppa del mondo di sci maschile sulla Gran Risa: oggi, lunedì 23 dicembre 2019 ci allieterà la diretta del Gigante Parallelo dell’Alta Badia, prima prova a due della stagione, ma seconda tappa della stagione sulla pista della Gran Risa, dopo il gigante che si è svolto solo ieri mattina. Dopo quindi la gara femminile, andata in scena solo pochi giorni fa St Moritz e che ha visto la vittoria di Petra Vlhova, ora tocca gli uomini mettersi alla prova in questa disciplina davvero spettacolare che negli ultimi anni sta trovando sempre più consenti anche tra il pubblico. A rendere poi la gara di oggi ancor più speciale, oltre al valore della prova come dei partecipanti al cancelletto, ecco che la federazione ha deciso di far disputare la diretta del Gigante parallelo in notturna, sotto i fari della Gran Risa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE PARALLELO IN ALTA BADIA

Il Gigante parallelo in Alta Badia, dopo le qualificazioni in programma nel pomeriggio, avrà inizio alle ore 18,15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv anche su Rai Due, che si aggiunge per le gare italiane ai canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val Gardena (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE PARALLELO: FAVORITI E AZZURRI

Vista la recente promozione della disciplina e la sua natura inusuale per lo sci alpino, certo ci pare complicato oggi dare dei favoriti certi per la diretta del gigante parallelo in Alta Badia, ma pure vi sono alla vigilia dei personaggi che dobbiamo certo tenere d’occhio. Non possiamo allora non tenere conto del personaggio di Aleksander Aamodr Kilde, che pur avendo ottenuto non moltissimo sulla neve dell’Alta Badia, pure ha tutte le carte in mano per fare una prova straordinaria questa sera, migliorando anche il solo secondo posto raccolto alla Bird Of Prey in Super G. Primo rivale del norvegese sarà naturalmente chi quella gara a Beaver Creek l’ha vinta e quindi lo svizzero Marco Odermatt, che pure dopo l’occasione sfumata ieri in gigante ha voglia di mettersi in mostra. Da tenere sempre conto poi per il podio naturalmente Alexis Pinturault, che ha preparato con grande cura le gare in Alta Badia. Il francese ha grandi ambizioni per la Coppa del mondo generale e certo rimane un rivale molto pericoloso tra i pali. Per gli azzurri però la lista dei favoriti si restringe enormemente: teniamo però d’occhio De Aliprandini e Moelgg, che ieri hanno fatto bene pur non brillando sempre nella prova alla Gran Risa.



