Diretta combinata Mondiali sci 2023/ Streaming video Rai: pronostico aperto

Con la diretta della combinata maschile oggi, martedì 7 febbraio, prenderanno il via anche in campo maschile i Mondiali di sci 2023 ospitati in Francia. Per gli uomini, le gare saranno tutte in programma a Courchevel, sede della rassegna iridata insieme alla vicina Meribel. Come già successo ieri per le donne, per l’apertura ecco la combinata, una gara che sarà di difficile lettura dal momento che la FIS non ne ha programmata alcuna nel corso dell’intera stagione di Coppa del Mondo, ma la combinata resta nel programma dei Mondiali, che saranno quindi l’unica occasione stagionale per vedere questa competizione “ibrida”, di immensa tradizione ma diventata una sorta di ‘oggetto misterioso’ nello sci alpino di oggi.

Considerando dunque che si tratta di una gara ben poco frequente, ricordiamo che la combinata riunisce in una sola gara una manche di velocità e una di slalom: naturalmente vincerà chi avrà fatto registrare il tempo migliore nella somma delle due manche. Per la combinata dei Mondiali di sci 2023 la manche di velocità sarà un super-G, notizia certamente gradita a tutti coloro che hanno nello slalom il loro punto di forza e svantaggio invece per i velocisti puri. Si annuncia una gara aperta a ogni genere (o quasi) di pronostico, adesso allora andiamo a presentare tutte le informazioni utili per seguire la diretta della combinata maschile ai Mondiali di sci 2023.

DIRETTA COMBINATA MONDIALI SCI 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della combinata maschile dei Mondiali di sci 2023 vedrà il via alla prima manche alle ore 11.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 14.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) in chiaro per tutti e il canale tematico Eurosport – ma per i Mondiali di sci la Rai proporrà lo sci anche sui suoi canali generalisti nei prossimi giorni.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della combinata, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Courchevel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA COMBINATA MONDIALI SCI 2023: I FAVORITI

Per presentare la diretta della combinata maschile dei Mondiali di sci 2023, dobbiamo dire che naturalmente è difficile sbilanciarsi in pronostici, ma possiamo fare almeno qualche di nomi di possibili protagonisti. Il primo è il padrone di casa Alexis Pinturault, il francese che proprio in combinata ha ottenuto le migliori soddisfazioni della carriera nei grandi eventi, con un argento olimpico nel 2018 e un oro (2019) e un argento (2021) ai Mondiali e che sicuramente sa andare forte sia in super-G sia in slalom. Un’altra citazione è per l’austriaco Marco Schwarz, che è il campione del Mondo in carica, fortissimo slalomista ma sempre più forte anche nella velocità, come ha dimostrato il recente sesto posto nella classica discesa di Wengen. Discorso molto simile per lo svizzero Loic Meillard, altro specialista dello slalom che di recente ha ottenuto grandi risultati anche in super-G, con addirittura un terzo posto a Bormio.

Questi sono i tre nomi più credibili alla vigilia, con Meillard forse favorito numero 1, ma la diretta della combinata potrebbe anche sparigliare le carte. Ad esempio, nessuno avrebbe potuto immaginare alla vigilia l’oro olimpico conquistato l’anno scorso dall’austriaco Johannes Strolz a Pechino 2022, per di più con un podio decisamente anomalo, perché dietro Strolz che è uno slalomista si erano invece piazzati due velocisti come il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e il canadese James Crawford, fatto che non si verifica spesso nelle combinate degli ultimi anni. Speriamo allora che nella lotta possa inserirsi anche qualche Azzurro, anche se i podi ottenuti anni fa da Christof Innerhofer e Peter Fill sembrano onestamente una chimera in questo momento.











