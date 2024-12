CADUTA MIKAELA SHIFFRIN: IL VIDEO DOPO LA PAURA

Niente slalom di Killington per Mikaela Shiffrin, uscita nella seconda manche del gigante mentre era a caccia del centesimo successo in Coppa del Mondo. La sciatrice Usa ha colpito violentemente la base di un palo, spaventando tifosi e appassionati di sci, ma fortunatamente non ha riportato un grave infortunio. La campionessa americana ha aggiornato e rassicurato sulle sue condizioni di salute, spiegando che non c’è alcun motivo di preoccupazione, confermando però di aver riportato una contusione a un fianco, mentre le sue ginocchia non hanno riportato problemi.

Dunque, in via prudenziale ha deciso di prendersi qualche giorno di riposo. Nel video che ha pubblicato sui social ha anche scherzato sulle sue condizioni: “Non riesco a muovermi. Ho una brutta abrasione e qualcosa mi ha infilzata, ma gli esami sono negativi“, ha dichiarato nel filmato girato in ospedale. Ha indicato una zona nella parte anteriore dell’anca sinistra, dove qualcosa l’ha colpita.

INFORTUNIO MIKAELA SHIFFRIN: IGNOTI I TEMPI DI RECUPERO

“Mi dispiace molto di aver spaventato tutti“, ha dichiarato Mikaela Shiffrin, chiarendo che le scansioni a cui si è sottoposta hanno dato esito positivo. Nel suo intervento social ha assicurato che farà il tifo da bordo campo.

Per quanto riguarda la dinamica della caduta, che ha preoccupato anche perché è avvenuta ad alta velocità, la sciatrice è finita contro la parte inferiore di un palo perdendo lo sci, quindi è finita in avanti, con una mezza capriola, e poi nelle reti. Fortunatamente le gambe non hanno subito torsioni particolari. Comunque, i soccorsi sono stati tempestivi ed è stata portava via da una slitta, salutando il pubblico.

Già lo scorso gennaio Mikaela Shiffrin si era infortunata, anche in quel caso non in maniera grave, ma era stata costretta a saltare alcune gare successive. Ora restano però da capire i tempi di recupero, ma il calendario è dalla parte dell’americana, anche perché ieri sono saltati i due giganti in programma per il weekend.