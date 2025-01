DIRETTA COMO ATALANTA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Due mondi diversi si scontrano nella diretta di Como Atalanta, squadre che vogliono proporre un calcio ben diverso ma che può essere vincente in ogni caso. Ma facciamo un passo indietro perché questa è la rubrica in cui cercheremo di capire che tipo di trend le due squadre portano sul campo, oltre questo poi vedremo anche chi avrà i favori dei numeri dalla propria parte. Il Como funziona molto quando ha il possesso del pallone, con una curiosa statistica che vede la squadra sul lago segnare almeno due gol a partita se ha almeno il 52% del possesso palla. Invece due gol l’Atalanta li segna in media ogni partita, almeno secondo il calcolo AVG.

Il giocatore che sta beneficiando di tutto ciò è sicuramente Retegui, perché con lui in campo la squadra aumenta gli xG di 0,35 con la sua sola presenza in campo. Però il giocatore accusa gli 11 km di corsa, visto che si è infortunato spesso questa stagione. Detto questo dovrebbe essere una partita agevole per la Dea, vedremo dal prossimo aggiornamento della diretta di Como Atalanta se sarà davvero cosi con il commento live, ormai ci siamo! COMO: Butez, Engelhardt, Kempf, Dossena, Moreno, Perrone, Da Cunha, Fadera, Paz, Strefezza, Diao. A disposizione: Audero, Reina, Kone, Iovine, Cutrone, Belotti, Fellipe Jack, Braunoder, Chinetti, Caqueret, Verdi, Lesjak. Allenatore: Cesc Fabregas. ATALANTA: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolašinac, Cuadrado, de Roon, Éderson, Zappacosta, Samardžić, Retegui, Lookman. A disposizione: Rui Patrício, Rossi, Toloi, Sulemana, Pašalić, Zaniolo, Bellanova, De Ketelaere, Ruggeri, Palestra, Brescianini. Allenatore: Gian Piero Gasperini. (agg. Gianmarco Mannara)

LE INFO STREAMING VIDEO DELLA DIRETTA COMO ATALANTA, STREAMING VIDEO E TV: COME FARE?

L’interessantissima sfida in diretta Como Atalanta, i tifosi bergamaschi che non potranno recarsi allo stadio lariano, che non è poi così capiente, potranno godersi la partita in tv su DAZN ma potranno anche seguire la diretta in streaming video su cellulare o computer.

GASPERINI VUOLE LA RIVINCITA

Il sabato delle ventiduesima giornata di Serie A si apre con la diretta Como Atalanta in campo dalle 15,00 del 25 gennaio 2025. Al Sinigaglia andrà in scena una partita tra due squadre molto propositive che, all’andata, ha visto la vittoria dei lariani per 2 a 3. Il Como di Fabregas ha trovato una nuova dimensione grazie ai nuovi acquisti ed è reduce da una grande vittoria per 4 a 1 in casa contro l’Udinese. Periodo altalenante, invece, per l’Atalanta di Gasperini che non vince da cinque partite ma si trova ancora al terzo posto in classifica.

COMO ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche all’analisi delle probabili formazioni prima di entrare totalmente nel vivo di questa sfida. Il Como di Fabregas giocherà con il solito 4-2-3-1 con Butez confermato tra i pali e difeso da Sala, Kempf, Dossena e Iovine con Van Der Brempt da valutare. Da Cunha e Caqueret sono confermati in mediana con Fadera, Diao e Strefezza a sostegno dell’unica punta Cutrone.

Per l’Atalanta non si prevedono grandi cambiamenti in vista. il tecnico Gasperini dovrebbe adottare il solito spartito tattico: in formazione dovrà fare a meno dello squalificato Hien e dell’infortunato Kossonou in una difesa comunque formata da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac davanti alla porta di Carnesecchi. Bellanova e Ruggeri sulle corsie esterne di centrocampo con De Roon e Ederson a completare la mediana. Lookman, De Ketelaere e Retegui, infine, completeranno la formazione formando il trio offensivo.

QUOTE E PRONOSTICI COMO ATALANTA

Per gli appassionati del mondo delle scommesse proviamo a capire le quote in gioco per la diretta Como Atalanta utilizzando le proposte di AdmiralBet. I favoriti sono i bergamaschi che vedono una loro vittoria a 1,90 contro l’1 per i lariani a 4,00 e il pareggio a 3,60.