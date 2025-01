DIRETTA COMO UDINESE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ultima partita dei testa a testa di Serie A di questa giornata, la diretta di Como Udinese. Sfida che come tutte quelle più importanti del nostro calcio verrà sviscerata anche da un punto di vista storico per capire chi potrebbe essere o meno la favorita sotto questo punto di vista. Per farlo avremo bisogno di tutti i precedenti ufficiali dei due team, ovvero 19 e andiamo a questo punto a suddividere: quattro sono le partite vinte dalla formazione di casa, il che li mette in difficoltà visto che abbiamo poi cinque pareggi e dieci vittorie per i friulani che a questo punto sono a mani basse i vincitori di questa rivalità.

L’ultimo match disputato risale invece a questa stagione, ovviamente al girone di andata dove abbiamo assistito alla decima vittoria bianconera grazie alla rete di Thauvin, riuscirà a segnare anche oggi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Como Udinese, vediamo cosa ci riserverà il futuro con le statistiche di questa sfida. COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Caqueret, Da Cunha, Fadera; Diao, Strefezza; Cutrone. Allenatore: Cesc Fabregas UDINESE (3-5-2): Sava; T. Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, H. Kamara; Thauvin, A. Sanchez. Allenatore: Kosta Runjaic (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA COMO UDINESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Le applicazioni utili per seguire con i propri occhi la diretta Como Udinese di lunedì sera sono anche in questo caso quelle di Dazn e Sky Go. Gli abbonati ad entrambi i servizi non dovranno per forza vedere il match in diretta streaming video ma avranno anche la possibilità di sintonizzarsi sul canale Zona Dazn 214 della tv.

COMO UDINESE, FABREGAS HA BISOGNO DI PUNTI SALVEZZA

La diretta Como Udinese completa il quadro della ventunesima giornata nella serata di lunedì 20 gennaio 2025 dalle ore 20:45. Questo posticipo valido per il campionato di Serie A 2024/2025 mette a confronto due compagini che stanno vivendo una stagione molto diversa l’una dall’altra. I padroni di casa si barcamenano a ridosso della zona retrocessione con diciannove punti in sedicesima posizione, collocandosi in mezzo tra il Parma e l’Hellas Verona che hanno conquistato lo stesso bottino. Sconfitti dal Milan in casa nel recupero della partita slittata per gli impegni dei rossoneri in Supercoppa, ora i Lariani devono reagire.

Tutta un’altra storia se si analizza invece il percorso dell’Udinese fino a questo punto dell’annata calcistica. Al nono posto con ventisei punti, i friulani sono di fatto più vicini ad ottenere un piazzamento nella coppe europee piuttosto che rischiare di retrocedere in cadetteria. Fermata addirittura l’Atalanta al Bluenergy Stadium, i bianconeri vogliono continuare a muoversi in modo tale da proseguire la striscia positiva iniziata con la vittoria esterna sulla Fiorentina e proseguita con tre pareggi compreso quello maturato contro i bergamaschi permettendo loro di sognare in grande.

DIRETTA COMO UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Gli indisponibili Alberto Moreno e Sergi Roberto non prenderenno parte alla diretta Como Udinese valutando le probabili formazioni dei padroni di casa allenati da Cesc Fabregas, i quali si dovrebbero presentare usando il 4-2-3-1 con Butez, Van der Brempt, Dossena, Kempf, Goldaniga, Da Cunha, Caqueret, Diao, Paz, Fadera e Cutrone. Pure il tecnico Runjaic dovrà rinunciare di nuovo ad alcuni uomini, ovvero Davis, Deulofeu, Ehizibue, Giannetti, Okoye e Zarraga, sfruttando al meglio il modulo 3-5-2 con Sava, Kristensen, Bijol, Solet, Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura, Thauvin e Lucca.

DIRETTA COMO UDINESE, LE QUOTE

Le quote di agenzie di scommesse come Sisal ci permettono di evidenziare un certo margine di successo per i padroni di casa nel pronostico della diretta Como Udinese. L’1 viene indicato a 2.10 mentre la vittoria dei bianconeri è quotata invece a 3.60. Più facile che maturi invece un pareggio se si pensa che l’x è quotato al momento a 3.25.