DIRETTA COMO CAGLIARI/ Streaming video tv: Lapadula scalpita e Fabregas? (Serie B)

DIRETTA COMO CAGLIARI: FABREGAS DAL PRIMO?

La diretta Como Cagliari è prevista per sabato 13 agosto alle ore 20:45. C’è tanto entusiasmo per questa nuova stagione di Serie B. Una A2, come detto da molti, che deve dimostrare di esserlo e lo farà proprio con il match tra il Como, del nuovo acquisto Francesc ‘Cesc’ Fabregas ed il Cagliari, retrocesso in Serie B dopo la stagione precedente in Serie A deludente. Como che viene da una brutta batosta in Coppa Italia persa contro la Spezia 5-1 in casa ligure con uno scatenato Mbala N’Zola oltre che il solito Verde ed i giovani Strelec e Maldini. La prima di Fabregas con la nuova maglia non è arrivata contro i liguri, chissà che non possa esordire contro il Cagliari in campionato.

Cagliari di Fabio Liverani che arriva al match con un giorno in più di riposo avendo giocato venerdi 5 agosto e non il 6 come il Como. La vittoria è arrivata in Coppa Italia, ma non senza stancarsi nella partita contro il Perugia, che oggi sfida il Palermo allo stadio Renzo Barbera, maestoso tempio del calcio italiano. A sbloccarla è stato subito Altare, poi l’ex di turno Melchiorri e Di Serio dopo hanno trovato la rimonta. Nel finale il Cagliari, però, la pareggia con Lapadula dagli undici metri e poi sempre con un ex Benevento, Viola al minuto 89 ipoteca la qualificazione al turno successivo.

COMO CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la sfida in diretta televisiva di Como Cagliari in tanti modi: sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Como Cagliari, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Como e Cagliari vedere la partita della propria squadra del cuore.

Una sfida importante per il tecnico Fabio Liverani, alla ricerca di un ritorno in Serie A con il Cagliari dopo la passata esperienza non esaltante con il Parma dopo essere arrivato nel campionato di Serie B con il Lecce e conseguente retrocessione dalla massima serie l’anno seguente. Oggi la panchina del Cagliari può essere uno step importante per riprendersi dalle precedenti gestioni non ottimali per l’ex giocatore di Lazio, Fiorentina e Palermo.

DIRETTA COMO CAGLIARI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando la diretta di Como Cagliari, ci gustiamo le probabili formazioni del match che continuerà il Saturday Night Serie B. Padroni di casa che tra i pali dovrebbero schierare Ghidotti ma non è da escludere la presenza dal primo di Luca Zanotti. In difesa ci si aspetta l’esordio di Odenthal, arrivato nel mercato estivo a fianco di Binks e Scaglia. Centrocampo a 5 con Fabregas che partirà fuori con molta probabilità, ancora non al meglio fisicamente, con Blanco, Kabashi e l’ex Siena Tommaso Arrigoni. Sulle fasce a sinistra il cipriota Ioannou e Vittorio Parigini (uno dei migliori contro la Spezia). In attacco Mancuso e Cerri per un reparto stellare.

LE QUOTE DI COMO CAGLIARI

Guardiamo le quote della diretta Como Cagliari: l’1 del Como che si presenta con una quota pari a 2.35 con Planet win 365, segue poi Pokerstars con 2.30. Gli altri siti si aggirano tra 2.27 e 2.25. Pareggio che viene pagato 3.30 con bet 365; più basso invece il valore di Goldbet con 3.00 come quota del pari. Vittoria esterna a Como da parte del Cagliari che viene pronosticata dalla Goldbet a 3.45, più bassa, invece, la Snai con 3.30. Molto più bassa, invece, Leo Vegas con 2.90.











