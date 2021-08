DIRETTA/ Como Catanzaro video streaming tv: le novità in Coppa Italia

DIRETTA COMO CATANZARO: I CAMBIAMENTI DELLA COPPA ITALIA

Con la diretta di Como Catanzaro comincia l’avventura della Coppa Italia 2021-2022, il cui regolamento è cambiato rispetto alle scorse edizioni, almeno nelle prime fasi preliminari. Infatti c’è in questo weekend appunto una primissima fase che prevede appena quattro partite, di cui Como Catanzaro è l’anticipo. Le quattro squadre che si qualificheranno andranno ad aggiungersi a quelle che entreranno in scena ai trentaduesimi di finale di settimana prossima, che saranno spalmanti da venerdì 13 a lunedì 16 per favorire la trasmissione in tv di tutti gli incontri su Italia 1 o Canale 20, dal momento che adesso i diritti tv della Coppa Italia sono di Mediaset. Per Como Catanzaro ci sarà inoltre il pubblico: 25% della capienza, però allo stadio Silvio Piola di Novara, perché il Sinigaglia di Como è attualmente indisponibile causa lavori in corso. Non a caso i lariani giocheranno in trasferta le prime due giornate di campionato: l’obiettivo è essere al Sinigaglia a metà settembre, dopo la prima pausa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA COMO CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Como Catanzaro, che dunque non potrà essere seguita dagli appassionati, visto che Mediaset, che detiene i diritti della Coppa Italia, inizierà a trasmettere i match solo a partire dal secondo turno. Non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita amichevole, dunque per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram.

DIRETTA COMO CATANZARO: PRIMO TURNO DI COPPA ITALIA!

Como Catanzaro in diretta sabato 7 agosto 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida che aprirà ufficialmente il programma della Coppa Italia 2021/22. Primo match ufficiale in assoluto nella nuova stagione del calcio italiano, con la Coppa che prima dei trentaduesimi offre quattro sfide del turno preliminare. Como-Catanzaro sarà la prima, la vincente se la vedrà contro l’Hellas Verona. I lariani hanno ritrovato in questa annata la Serie B dopo molteplici traversie, un progetto portato avanti con ambizione dalla proprietà indonesiana e dal presidente inglese, ex stella del Chelsea, Denis Wise, ma anche con la voglia di non fare il passo più lungo della gamba, inseguendo una crescita sportiva sostenibile.

Il Catanzaro l’anno scorso è rimasto deluso dai play off dopo un’eccellente regular season che aveva spinto i calabresi fino al secondo posto, quest’anno ripartirà con buone ambizioni in Serie B che il club giallorosso spera però stavolta possano portare a un obiettivo concreto, con la serie cadetta che manca da troppi anni dalle parti dello stadio Ceravolo.

PROBABILI FORMAZIONI COMO CATANZARO

Le probabili formazioni di Como Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Giacomo Gattuso schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gori, Solini, Iovine, Chajia, Gabrielloni, Ioannou, Bellemo, Scaglia, H’Maidat, Walker, Arrigoni. Risponderà il Catanzaro allenato da Nicola Calabro con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Branduani, Martinelli, Fazio, Gatti; Rolando, Welbeck, Verna, Vandeputte, Porcino; Carlini, Vazquez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Sinigaglia di Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.20.



