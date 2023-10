DIRETTA/ Como Cremonese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie B, 8 ottobre 2023)

DIRETTA COMO CREMONESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Como Cremonese presenta il derby lombardo che pone di fronte due formazioni che si trovano rispettivamente al quinto e decimo posto in classifica. Padroni di casa che in 7 partite hanno raccolto ben 14 punti, con una media di due a partita. In questi 7 incontri sono stati realizzati 10 gol, sei dei quali portano la firma di difensori. Una media incredibile per la compagine allenata da Moreno Longo, che può sfruttare in zona aerea la struttura dei difensori Odenthal e Barba, ma anche gli inserimenti dalla fascia sinistra dell’ex giocatore del Manchester United Ioannou.

Per il Como soltanto una sconfitta, arrivata nel primo match del campionato in trasferta a Venezia. Cremonese che ha da poco cambiato allenatore con Stroppa che ha subito la prima sconfitta in campionato tra le mura amiche contro il Parma. Cremonese che dall’inizio del campionato ha perso soltanto due partite, entrambe in casa contro squadre gettonate come Bari e Parma. L’andamento in trasferta della cremonese è fin qui ottimo con tre partite giocate e due successi in casa di Ternana e Cosenza. La classifica pone la Cremonese al decimo posto con 10 punti e ben 9 gol realizzati, 5 delle quali portano la firma del bomber Massimo Coda. (Marco Genduso)

COMO CREMONESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Como Cremonese sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como Cremonese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

COMO CREMONESE: LARIANI IN SERIE POSITIVA

La diretta Como Cremonese, in programma domenica 8 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Sinigaglia” di Como, sarà un match valido per la nona giornata del campionato italiano di Serie B. In palio punti pesanti tra due formazioni che hanno l’ambizione di disputare un torneo di vertice: i lariani, infatti, al momento hanno inanellato quattordici punti e sono reduci dal buon pareggio ottenuto a Bari. I grigio-rossi, invece, non sono partiti al meglio e hanno cambiato allenatore ma, comunque, hanno ottenuto dieci punti fino a questo momento.

COMO CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Como Cremonese, sfida in programma domenica 8 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Sinigaglia” di Como. Tra i padroni di casa mister Moreno Longo dovrà fare a meno dello squalificato Konè e, probabilmente, dell’infortunato Cassandro. Al posto del centrocampista ex Frosinone agirà Baselli. I grigio-rossi allenati da Giovanni Stroppa, invece, proporranno un 3-5-2 con i soliti dubbi nel reparto offensivo: Vazquez, Coda, Okereke e Ciofani sono in lizza per due maglie dall’inizio.

COMO CREMONESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Como Cremonese danno per favorita la squadra di mister Stroppa con il segno 2 proposto a 2.65. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei bianco-azzurri è dato a 2.70 mentre il pareggio si gioca a 3.65.

