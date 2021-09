Diretta/ Como Frosinone streaming video tv: per diventare grandi (Serie B)

DIRETTA COMO FROSINONE: SFIDA MOLTO EQUILIBRATA!

Como Frosinone, in diretta venerdì 17 settembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie B. Sfida che potrebbe rivelarsi nel cammino delle due formazioni per diventare grandi. Il Como da neopromossa ha fatto un’ottima impressione in questo avvio di campionato ma ha raccolto 2 punti su 9: il calendario per i lariani non è stato semplice, c’è l’amarezza soprattutto per l’ultima sconfitta subita in casa contro l’Ascoli, in un match in cui gli uomini di Gattuso avrebbero ampiamente meritato almeno il pari.

Il Frosinone è imbattuto ma ha pareggiato entrambe le sfide giocate in casa contro Parma e Perugia, espugnando nel mezzo il campo del Vicenza. Anche i ciociari sono usciti almeno parzialmente insoddisfatti dall’ultimo impegno contro gli umbri, chiusosi senza reti nonostante diverse occasioni da gol per i gialloazzurri. Como e Frosinone si ritrovano di fronte in campionato in casa dei lariani dopo oltre 16 anni: in Serie C l’ultima sfida, disputata il 17 aprile 2005, andò ad appannaggio dei ciociari che vinsero col punteggio di 1-2.

DIRETTA COMO FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Frosinone è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COMO FROSINONE

Le probabili formazioni di Como Frosinone, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Giacomo Gattuso schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gori; Bovolon, Scaglia, Solini, Ioannou; Iovine, Bellemo, H’Maidat, Chajia; La Gumina, Cerri. Risponderà il Frosinone allenato da Fabio Grosso con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Garritano, M. Ricci, Maiello; Canotto, Ciano, Zerbin.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Sinigaglia di Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.



