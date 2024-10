DIRETTA COMO LAZIO: I TESTA A TESTA

Era da ventuno anni che non si giocava la diretta di Como Lazio, uno dei match più importanti della storia biancoceleste visto che proprio in una partita contro il Como la prima squadra di Roma riuscì a portare a casa il suo terzo scudetto. Vi avvisiamo quindi che i precedenti che puntualmente facciamo in vista delle partite questa volta avranno dati un po’ datati, il che ci viene da consigliarvi di prendere il tutto con le dovute precauzioni. Abbiamo sedici match disputati tra gli anni novanta e i primi del duemila, l’ultima il sei aprile del 2003 con una vittoria per 3-0 all’Olimpico dei biancocelesti.

Di vittorie in totale ne abbiamo otto per la Lazio, tre invece sono i match finiti con un punto sia da una parte che dall’altra, mentre invece le restanti restanti cinque hanno visto trionfare la squadra sul lago. Interessante notare come su otto vittorie romane solo due sono arrivate lontane dell’Olimpico, oggi si gioca in Lombardia quindi attenzione a quello che potrebbe succedere nel corso dei novanta minuti, passiamo alle statistiche della diretta di Como lazio per scoprirlo! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA COMO LAZIO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Como Lazio sarà garantita non solo da DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie A per la stagione 2024/2025, ma anche da Sky e Now TV. Oltre a poter seguire l’evento in diretta streaming tramite il browser sul proprio pc o attraverso le applicazioni dedicate, compresa Sky GO, si potrà dunque sintonizzare il proprio televisore sui canali Sky Calcio 1Sky Sport 1Sky Sport 251 per chi possiede un abbonamento all’emittente satellitare.

COMO LAZIO, IL SUCCESSO MANCA DA SETTEMBRE

La diretta Como Lazio è in programma per giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 20:45 presso lo Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia come partita valida per la decima giornata della Serie A per la stagione 2024/2025. I lombardi di mister Cesc Fabregas hanno bisogno di ritrovare una vittoria che manca da settembre per continuare a puntare in alto o quantomeno ad una salvezza tranquilla dopo un avvio di campionato decisamente entusiasmante. Il Como vuole dunque migliorare il tredicesimo posto attualmente occupato ma la Lazio non vuole essere da meno.

I biancocelesti detengono la sesta posizione in Serie A e vorrebbero inanellare il terzo successo consecutivo tra campionato ed Europa League confermando un buon momento di forma. Suggestivo l’incrocio tra Fabregas sulla panchina del Como e l’attaccante laziale Pedro visto che i due sono stati compagni sia nel Barcellona che nella Nazionale spagnola. L’arbitro designato per dirigere questo incontro è il signor Luca Pairetto, proveniente dalla sezione AIA di Nichelino.

COMO LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando l’inizio delle ostilià con la diretta Como Lazio, cerchiano di capire quali saranno le scelte effettuate dai due allenatori in relazione alle probabili formazioni da schierare in campo al Sinigaglia per questa decima giornata del massimo campionato italiano di calcio. Innanzitutto entrambi i tecnici dovrebbero proporre le loro squadre affidandosi al 4-2-3-1 come modulo ed i padroni di casa si affideranno quindi ad Audero tra i pali, Goldaniga, Dossena, Kempf e Moreno in difesa, Mazzitelli e Perrone in mediana, Strefezza, Paz e Fadera sulla trequarti e Cutrone come unica punta.

Per rispondere alla compagine guidata da Fabregas, mister Baroni dovrebbe optare per Pedro, alle spalle dell’unica punta Castellanos, in una suggestiva sfida a distanza tra ex compagni. In porta ci sarà Provedel che potrà contare sulla retroguardia formata da Marusic, Gigot, il rientrate Romagnoli ed uno tra Nuno Tavares e Pellegrini. A centrocampo Vecino e Rovella collegheranno i reparti con Tchaouna e Zaccagni schierati esterni sulla trequarti.

COMO LAZIO, LE QUOTE

Infine, diamo un’occhiata insieme alle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive e quindi quale potrebbe essere il pronostico dell’esito finale per la diretta Como Lazio. Secondo quanto pagato da Snai, la Lazio ha maggiori chances di ottenere il successo esterno, quotando infatti il 2 a 2.45, rispetto ad un eventuale vittoria interna del Como, data invece a 2.95. Meno probabile invece il pareggio, con l’x fissato a 3.30, e dello stesso parere sembrano essere pure Eurobet e Betsson che pagano però rispettivamente a 3.25 ed a 3.40 invece il pari.