Diretta/ Como Livorno (Serie C) streaming video tv: lariani per crederci

DIRETTA COMO LIVORNO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Como Livorno, in diretta dallo stadio Sinigaglia di Como, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Dopo la pirotecnica vittoria di Grosseto i lariani dimostrano di crederci e di voler compiere il salto verso la prima posizione. Il Renate non molla e al 3-4 del Como in Maremma ha risposto con una vittoria, restano sempre 4 i punti di distanza dalla capolista ma il Como si sta imponendo come alternativa maggiormente credibile per la guida del girone rispetto ai brianzoli. Dall’altra parte il Livorno dopo il blitz di Vercelli ha pareggiato in casa contro la Lucchese, l’unica squadra che al momento i labronici precedono in classifica. Una squadra però in salute e in crescita e i 4 punti ottenuti in 2 partite possono regalare fiducia ai toscani dopo un avvio di stagione difficilissimo, anche a causa dei 5 punti di penalizzazione inflitti dalla Federazione per irregolarità amministrative, che hanno in buona parte vanificato la reazione della squadra in campo alle traversie societarie.

DIRETTA COMO LIVORNO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Livorno sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI COMO LIVORNO

Le probabili formazioni di Como Livorno, sfida che andrà in scena presso lo stadio Sinigaglia di Como. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giacomo Gattuso con un 3-4-3: Facchin, Dkidak ,Bertoncini, Crescenzi; Iovine, H’Maidat, Bellemo, Cicconi; Mcnulty, Ferrari, Terrani. Gli ospiti guidati in panchina da Alessandro Dal Canto schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Stancampiano; Parisi, Di Gennaro, Deverlan, Porcino; Bussaglia, Agazzi, Haoudi; Murilo, Braken, Mazzeo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Como e Livorno, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.75, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.35, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.50.

