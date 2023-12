Diretta/ Como Palermo streaming video tv: i precedenti sono equilibrati (Serie B, 23 dicembre 2023)

DIRETTA COMO PALERMO: TESTA A TESTA

La diretta di Como Palermo nel calcio italiano ha visto finora lo svolgimento di 8 partite, rivelando un bilancio equilibrato tra le due squadre. Questo confronto storico ha contribuito a forgiare una dinamica competitiva, con entrambe le squadre che cercano di ottenere il sopravvento ogni volta che si incontrano sul terreno di gioco. Il tabellino delle statistiche mostra una distribuzione perfettamente equa, con 4 vittorie per ciascuna squadra e nessun pareggio. Questo testimonia la competizione accesa e la mancanza di netta superiorità di una squadra sull’altra in questi scontri diretti. Le vittorie del Como hanno dimostrato la capacità della squadra di sconfiggere il Palermo in almeno la metà delle partite disputate.

Questi risultati positivi potrebbero essere il risultato di prestazioni straordinarie, strategie ben definite o momenti chiave nei confronti diretti. D’altra parte, il Palermo ha dimostrato di essere altrettanto formidabile, registrando anch’esso 4 vittorie contro il Como. Queste vittorie potrebbero riflettere la forza complessiva della squadra, la qualità dei giocatori e la capacità di gestire situazioni tattiche impegnative. La mancanza di pareggi nelle otto partite sottolinea la determinazione di entrambe le squadre nel cercare la vittoria piuttosto che accontentarsi di un punto. Questo atteggiamento aggressivo ha contribuito a creare spettacolo e tensione nei confronti tra Como e Palermo. (agg. Gianmarco Mannara)

COMO PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Como Palermo sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como Palermo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LARIANI FAVORITI DALLE QUOTE

Como Palermo, in diretta sabato 23 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Sfida tra due squadre che stanno ottenendo buoni risultati, in particolare modo i lariani. L’undici bianco-azzurro, infatti, nonostante la sconfitta subita a Brescia, staziona in terza posizione a quattro lunghezze dalla vetta. I rosanero, invece, hanno rallentato la corsa dopo un ottimo inizio di stagione e, a seguito della vittoria contro il Pisa, si sono riportati in settima piazza.

PROBABILI FORMAZIONI COMO PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Como Palermo, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per i padroni di casa mister Cesc Fabregas sarà Cutrone l’unica punta supportata da Vignali, Verdi e Da Cunha. I rosanero di Eugenio Corini, invece, si affideranno a Brunori, Insigne e Di Francesco nel tridente.

COMO PALERMO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Como Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria biancorossa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dei liguri, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.

