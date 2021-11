DIRETTA/ Como Perugia video streaming tv: precedenti molto equilibrati

DIRETTA COMO PERUGIA: TESTA A TESTA

Spendiamo ora due parole anche sullo storico che interessa la diretta di Como Perugia, bellissimo incontro che pure ci allieterà oggi per la 12^ giornata di Serie B. La sfida infatti, come è facile immaginare non è inedita: anzi dal 1933 a oggi contiamo per tale scontro diretto ben 35 presenti, questi pure segnati in occasione del primo e secondo campionato nazionale come anche nella Serie C e nella Supercoppa della Serie C, esclusivamente nella stagione 2020-21.

Il bilancio che ne ricaviamo poi per tale scontro diretto ci racconta pure di 11 successi del Como e 13 affermazioni del Perugia con pure 11 pareggi: vi è dunque un buon equilibrio tra i dati. Va anche detto che l’ultimo riferimento tra le due squadre risale alla già citata esperienza nei gironi della Supercoppa della Serie C della scorsa stagione: allora ben ricordiamo il successo casalingo del girone con il risultato di 2-1 (ma gli umbri vennero poi sconfitti in finale dalla Ternana). (agg Michela Colombo)

DIRETTA COMO PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Perugia sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

Como Perugia, in diretta sabato 6 novembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Ambizioni crescenti per due squadre reduci da risultati positivi, il Como ha infilato due vittorie di fila contro Pordenone e Ternana e soprattutto ha ottenuto quattro vittorie e due pareggi nelle ultime 6 sfide di campionato disputate, un ruolino di marcia che ha portato i lariani ad un solo punto dalla zona play off e anche dagli avversari di turno.

E’ infatti una lunghezza avanti in classifica il Perugia reduce da un blitz esterno molto importante in casa della Spal. Riscattata per i Grifoni la sconfitta interna contro la Reggina e Monza riagganciato all’ottavo posto in classifica, in zona play off. Al 16 gennaio 2016 risale l’ultima sfida a Como tra le due compagini, vinsero di misura i lariani grazie a un gol messo a segno da Simone Ganz. Ultima vittoria del Perugia al “Sinigaglia” datata 20 settembre 2009, 0-1 il risultato finale.

PROBABILI FORMAZIONI COMO PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Como Perugia, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Giacomo Gattuso schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gori; Vignali, Scaglia, Varnier, Cagnano; Iovine, H’Maidat, Bellemo, Chajia; Gliozzi, La Gumina. Risponderà il Perugia allenato da Massimiliano Alvini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Ferrarini, Segre, Ghion, Kouan, Falzerano; Carretta, De Luca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Perugia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.

