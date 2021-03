DIRETTA/ Como Pontedera streaming video tv: lariani ok nei precedenti

DIRETTA COMO PONTEDERA: TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Como Pontedera ecco i precedenti tra le due squadre. Queste si sono affrontate per quattro volte con i lariani che hanno vinto 2 volte, tutte le gare giocate in casa, mentre a campi invertiti non si è mai andati oltre al pari. La prima vittoria dei biancoblù ci porta indietro al 12 ottobre del 2016, una gara terminata col risultato di 3-1 che si era complicata alla mezzora per gli ospiti a causa del rosso diretto a Risaliti. All’ora di gioco Cristiani l’apriva con Di Santo che pareggiava tre giri di orologio dopo. Nel finale il Como vinceva una gara difficile grazie ai gol di Cortesi e Damian. L’altra gara a Como è terminata 2-0 con i gol di De Nuzzo e Miracoli all’inizio della ripresa. A Pontedera in entrambe le gare il match è terminato 2-2.

DIRETTA COMO PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Pontedera sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 251 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

DIRETTA COMO PONTEDERA: I PADRONI DI CASA DEVONO CAMBIARE MARCIA!

Como Pontedera, in diretta sabato 27 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio di Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. La capolista annaspa dopo due clamorose sconfitte consecutive che hanno lasciato però ancora invariata la classifica, visto che le inseguitrici non sono riuscite ad approfittare del doppio ko del Como contro Albinoleffe e Piacenza. La Pro Vercelli è caduta contro l’Alessandria e resta a un punto di distanza, per giunta con una partita in più disputata rispetto ai lariani. Così come l’Alessandria che si è riportata però clamorosamente in gioco, tornando a -3 ma sempre con una partita in più, mentre il Renate dopo tante occasioni sprecate resta a 4 punti di distanza dal Como.

Il Pontedera è in un buon momento e proverà a mettere ulteriormente in crisi le certezze dei lariani, dopo due vittorie consecutive contro Giana Erminio e Pro Patria i toscani hanno pareggiato contro il Livorno ultimo in classifica: non un risultato esaltante ma il Pontedera resta comunque in piena zona play off, a +8 sulla Carrarese undicesima.

PROBABILI FORMAZIONI COMO PONTEDERA

Le probabili formazioni della sfida tra Como e Pontedera presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia. I padroni di casa allenati da Giacomo Gattuso scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Facchin; Allievi, Bovolon, Solini; Iovine, H’Maidat, Bellemo, Koffi; Gatto; Gabrielloni, Daniels. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ivan Maraia con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Sarri; Piana, Benassai, Matteucci; Stanzani, Vaccaro, Caponi, Milani; Catanese; Semprini, Magrassi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Como e Pontedera, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.75 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.40 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.50 volte la posta scommessa.





