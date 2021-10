Diretta/ Como Pordenone streaming video tv: lariani in buona salute (Serie B)

DIRETTA COMO PORDENONE: RISULTATO INCERTO NONOSTANTE IL PRONOSTICO…

Como Pordenone, in diretta giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie B. I Lariani arrivano all’appuntamento in serie sì, due vittorie e due pareggi negli ultimi quattro incontri disputati in campionato con l’ultimo 1-1 in casa della Spal comunque importante su un campo difficile. Como che è riuscito così a risalire in classifica, agganciando il Parma e la stessa Spal al confine della zona play out.

Diretta/ Spal Como (risultato finale 1-1): ospiti beffati da un autogol di Vignali

Dall’altra parte il Pordenone resta ultimo per distacco in classifica con soli 2 punti raggranellati, ma non va dimenticato che i Ramarri sono freschi di cambio di allenatore e l’arrivo di Tedino ha portato una prova d’orgoglio contro il Pisa capolista, raggiunto sul pari al 96′ nell’ultimo match grazie a un gol di Folorunsho. L’ultimo precedente a Como tra le due squadre risale al 2 novembre 2014, 3-1 per i lariani il risultato del confronto con una doppietta di Ganz e un gol di Casoli a decidere il match quando entrambe le squadre militavano in Serie C.

Diretta/ Pisa Pordenone (risultato finale 1-1) Folorunsho pareggia in extremis!

DIRETTA COMO PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della gara Como Pordenone è affidata come di consueto all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la Serie B è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. La stessa emittente permette la visione in diretta streaming video dei propri canali attraverso l’applicazione Sky Go. E’ possibile seguire la Serie B anche sulle piattaforme DAZN ed Helbitz, le quali trasmettono in streaming video. Per poter accedere alla diretta è necessario disporre di un dispositivo mobile: tablet, smartphone o PC e di una connessione a internet. E’ possibile fruire dei contenuti delle due piattaforme digitali anche tramite Smart TV.

Diretta/ Como Alessandria (risultato finale 2-0) : la chiude Parigini!

PROBABILI FORMAZIONI COMO PORDENONE

Le probabili formazioni della diretta Como Pordenone, match che andrà in scena al Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Giacomo Gattuso schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gori; Vignali, Scaglia, Varnier, Ioannou; Iovine, Bellemo, H’Maidat, Chajia; Cerri, La Gumina. Risponderà il Pordenone allenato da Bruno Tedino con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Perisan; El Kaouabibi, Camporese, Barison, Bassoli; Magnino, Petriccione, Zammarini; Folorunsho; Tsadjout, Cambriaghi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.97, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Pordenone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA