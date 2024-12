Vvideo e highlights Como Monza, la sintesi della partita

Il match di serie A tra Como e Monza, valido come anticipo pomeridiano di questo sabato, ha – come vedremo nel video con gol e highlights del match – regalato diverse emozioni e un risultato di parità che in fondo muove la classifica di entrambe ma non regala alcuno spunto davvero positivo sia da una parte e dall’altra. Ora le panchine di Fabregas e Nesta restano a rischio.

A partire meglio è sicuramente il Como che fa la gara con un gioco propositivo e senza paura delle ripartenze ospiti. Al minuto 4 ci prova subito Fadera con un tiro a giro ma la palla termina di poco a lato. Dieci minuti subito offensivi del Como ma il Monza non demorde e crea una chance con Kyriakopoulos che ci prova e costringe Reina ad un grande intervento.

Il Como si fa notare anche con Nico Paz che crea il panico e va alla conclusione ma oggi è impreciso e non riesce a creare più di tanto. Chance ancora Como con il portiere Turati che salva anticipando in extremis Cutrone. Il gol però arriva a pochi minuti dal termine del primo tempo con Engelhardt che di testa approfitta di uno svarione difensivo e porta i padroni di casa in vantaggio. All’intervallo si va sull’1 a 0.

Como Monza, grande reazione ospite: ecco come è andata

Nella ripresa è tutto un altro Monza che reagisce alla grande e parte subito forte, sfruttando anche l’ingresso in campo di Daniel Maldini. Il Monza sfrutta qualche disattenzione del Como ma il gol in arriva in maniera casuale, fallo di mano di Nico Paz in area e gol su rigore di Caprari che pareggia i conti e fa cosi riaprire tutta un’altra partita.

Il Como tenta e si fa vedere, ma il Monza non molla ed anzi è presente a più riprese nella gara. Il Como si rende pericoloso con Cutrone e Fabregas prova il tutto per tutto e fa un triplo cambio lanciando Belotti e Verdi. Il match resta in bilico fino alla fine, ci provano sia Belotti da una parte che Maldini e Djuric dall’altra e anche nel finale ci sono ulteriori emozioni.

Verticalizzazione al minuto 90 e Djuric sfiora la rete decisiva, colpendo il palo esterno. Il Como prova l’assalto finale e all’ultimo secondo Belotti di testa manda di pochissimo sopra alla traversa. Finisce con un pari più o meno giusto ma che lascia con l’amaro in bocca entrambe le squadre, entrambe nella zona retrocessione. Ora testa alla prossima.

VIDEO E HIGHLIGHTS DEL MATCH TRA COMO E MONZA