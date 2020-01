Diretta Como Renate/ Streaming video tv: i nerazzurri sono in ripresa (Serie C)

Como Renate sarà diretta dal signor Marco Ricci, e si gioca per la 23^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020: per il girone A si va in scena alle ore 17:30 di domenica 26 gennaio, in quello che al Sinigaglia può essere considerato come un derby. I nerazzurri sono tornati alla carica per prendersi il secondo posto, grazie alla vittoria in extremis contro la Giana Erminio: la vittoria del girone con promozione diretta sarà del Monza salvo cataclismi, ma si gioca per la piazza d’onore e una posizione migliore ai playoff e da questo punto di vista i lombardi hanno fatto un bel colpo recuperando tre punti al Pontedera. Il Como invece è reduce da un pareggio senza reti, ottenuto sul campo della Pergolettese: risultato deludente per i lariani, che hanno comunque mantenuto una virtuale casella nei playoff tenendo il passo di Juventus U23, Pistoiese e Arezzo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Como Renate, intanto analizziamo in maniera più dettagliata le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Renate non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione, ma ormai sappiamo che le partite di campionato e Coppa Italia di Serie C sono state acquistate in esclusiva del portale Eleven Sports: abbonandovi alla piattaforma, o acquistando il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato, potrete dunque seguire anche questa sfida in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI COMO RENATE

Solito 3-5-2 per Marco Banchini in Como Pergolettese: in difesa cerca spazio Bianconi che potrebbe inserirsi tra Bovolon e Toninelli (con Facchin in porta), a centrocampo sale la candidatura di Celeghin che scalpita per una maglia nel settore nevralgico, andando ad affiancare Bellemo e H’Maidat con la conferma di Iovine e De Nuzzo sulle fasce. Davanti, il tandem che dovrà fornire i gol sarà composto da Gabrielloni e Andrea Ganz che però si devono guardare dalla concorrenza di Miracoli. Aimo Diana schiera il suo Renate con un modulo sostanzialmente speculare, se non che Grbac agisce come trequartista alle spalle di Galuppini e Sorrentino; un uomo in meno a centrocampo dunque, con cerniera formata da Kabashi e Armand Rada mentre sulle corsie potrebbero agire ancora Guglielmotti e Pizzul, con Anghileri pronto a giocarsi una maglia. La difesa prevede Damonte, Baniya e Possenti posizionati in linea a protezione del portiere Satalino, anche qui una possibile modifica con Magli che potrebbe essere titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Como Renate sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker c’è grande equilibrio ma i lariani restano comunque favoriti, essendosi visti assegnare un valore di 2,40 volte la puntata sulla loro vittoria, identificata dal segno 1. L’eventualità del successo nerazzurro vi farebbe guadagnare 2,95 volte quanto messo sul piatto, mentre con il pareggio – regolato dal segno X – la vincita corrisponderebbe a 3,00 volte la vostra giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA