Video/ Renate Giana Erminio (2-1): highlights e gol, il derby è nerazzurro (Serie C)

Ecco il video di Renate Giana Erminio, partita che si è disputata nel recupero della 20^ giornata del campionato di Serie C, per il girone C. Allo Stadio Città di Meda il Renate supera in extremis la Giana Erminio per 2 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati da mister Diana partono molto bene e riescono infatti a passare in vantaggio già all’8′ per merito del gol messo a segno da Sorrentino, sfruttando nel migliore dei modi la punizione battuta da Galuppini. I nerazzurri insistono e vanno in cerca del vantaggio senza concedere spazio agli avversari. I biancazzurri di mister Albè provano quindi a cambiare marcia nel corso del secondo tempo, nonostante la sfida rimanga bloccata per ben oltre un’ora di gioco. Gli sforzi degli ospiti vengono premiati solamente all’82’ dalla rete del momentaneo pareggio firmata da Solerio, su assist del suo compagno Dalla Bona. L’equilibrio dura però ben poco e ci pensa infine Anghileri, capitalizzando il suggerimento vincente di Possenti, a chiudere definitivamente i conti in favore delle Pantere all’89’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Nicola Donda, proveniente dalla sezione di Gradisca d’Isonzo, ha estratto il cartellino giallo in sole due occasioni ammonendo rispettivamente Satalino, per perdita di tempo nel recupero, da un lato e Solerio dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono al Renate di salire a quota 39 nella classifica del girone A di Serie C mentre la Giana Erminio non si muove, rimanendo ferma a quota 14 punti.

VIDEO RENATE GIANA ERMINIO: IL TABELLINO

Renate-Giana Erminio 2-1 (p.t. 1-0)

Reti: 8′ Sorrentino(R); 82′ Solerio(G); 89′ Anghileri(R).

Assist: 8′ Galuppini(R); 82′ Dalla Bona(G); 89′ Possenti(R).

RENATE (3-4-2-1) – Satalino; Baniya, Damonte, Possenti; Guglielmotti, Kabashi, Ranieri, Anghileri; Pizzul; Grbac, Sorrentino. A disp.: Stucchi, Magli, Marchetti, Galuppini, Rada, Scaccabarozzi, Militari, Plescia, Maritati, De Sena. All.: Aimo Diana.

GIANA ERMINIO (4-4-2) – Leoni; Madonna, Teso, Montesano, Solerio; Bellazzini, Dalla Bona, Piccoli, Greselin; Cortesi, Manconi. A disp.: Marenco, Sosio, Pirola, Duget, Capano, Zulli, Greselin, Maltese, Fumagalli, Perna, Mutton, Corti. All.: Cesare Albè.

Arbitro: Nicola Donda (Gradisca d’Isonzo).

Ammoniti: 61′ Solerio(G); 90’+6′ Satalino(R).

