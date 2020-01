Video/ Pergolettese Como (0-0): highlights. Nessun gol al Voltini! (Serie C)

Allo Stadio Giuseppe Voltini le formazioni di Pergolettese e Como non si fanno del male annullandosi a vicenda con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Come si vede nel video di Pergolettese Como, nelle fasi iniziali del primo tempo e per tutta la frazione di gioco nessuna delle due compagini riesce realmente a prevalere sull’altra. Gli ospiti allenati dal tecnico Banchini provano a combinare qualcosa tra il 12′ ed il quarto d’ora tramite le iniziative di Bellemo e Ganz, tuttavia ottenendo scarsi risultati. Nel corso del secondo tempo le occasioni cominciano a fioccare su entrambi i fronti, grazie a Bortoluz, Manzoni, Panatti e Bakayoko da una partte ed a Marano, Ganz, Gabrielloni e Crescenzi dall’altra, ma la chance più clamorosa capita a Bovolon, nei minuti di recupero al 90’+1′ per la disperazione dei gialloblu. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Fontani, proveniente dalla sezione di Siena, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo Gabrielloni, Crescenzi, Marano e Raggio Garibaldi solamente tra le fila della formazione comasca. Il punto conquistato in questo ventesimo turno di campionato permette rispettivamente alla Pergolettese di salire a quota 20 nella classifica del girone A di Serie C mentre il Como si porta a quota 28 punti.

IL TABELLINO

Pergolettese-Como 0 a 0

PERGOLETTESE (4-2-3-1) – Ghidotti; Brero, Lucenti, Bakayoko, Villa; Manzoni, Panatti; Duca, Franchi, Morello; Canessa. A disp.: Romboli, Fanti, Girgi, Russo, Ferrari, Illuminato, Poledri, Bortoluz, Ciccone, Malcore. All.: Piacentini.

COMO (3-5-2) – Facchin; Bovolon, Toninelli, Crescenzi; Iovine, H’maidat, Bellemo, Marano, De Nuzzo; Gabrielloni, Ganz. A disp.: Zanotti, Bolchini, Bianconi, Sbardella, Ferrazzo, Celeghin, Cicconi, Raggio Garibaldi, Peli, Kouadio, Miracoli. All.: Banchini.

Arbitro: Fontani (Siena).

Ammoniti: 27′ Gabrielloni(C); 31′ Crescenzi(C); 34′ Marano(C); 74′ Raggio Garibaldi(C).

