DIRETTA/ Como Spal video streaming tv: i precedenti sorridono ai ferraresi

DIRETTA COMO SPAL: TESTA A TESTA STORICO

Mentre aspettiamo la diretta di Como Spal, cosa ci può dire la storia di questa partita? Partendo dai precedenti più recenti, possiamo ricordare che nello scorso campionato di Serie B ci furono un pareggio per 1-1 in casa della Spal domenica 24 ottobre 2021 e poi la vittoria esterna per 0-2 dei ferraresi a Como nella partita disputata sabato 5 marzo scorso. Allargando lo sguardo agli ultimi dieci precedenti ufficiali, si torna indietro fino al mese di marzo 2001 e il bilancio è favorevole alla Spal in virtù di cinque vittorie contro i tre successi del Como, naturalmente più due pareggi.

DIRETTA/ Spal Venezia (risultato finale 2-0): La Mantia-Finotto, colpo estense!

Infine, se volessimo parlare esclusivamente di Serie B, ecco che nel campionato cadetto Como e Spal si sono affrontate in totale diciotto volte, con nove pareggi, sette vittorie per il Como e incredibilmente appena due successi per la Spal, di cui l’ultimo arrivato appena sei mesi fa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Como Sudtirol (risultato finale 0-2): fallo di Fabregas, rigore di Casiraghi

COMO SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Como Spal sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como Spal in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PARTITA IN EQUILIBRIO

Como Spal, in diretta sabato 17 settembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie B. Inizia il dopo-Gattuso per i lariani, dopo un periodo di pausa il tecnico del Como ha deciso di fare un passo indietro e la società sta ponderando con calma la scelta del sostituito, lasciando momentaneamente il secondo Guidetti in panchina che proverà a scuotere la squadra, dopo 3 sconfitte consecutive subite negli ultimi impegni.

Diretta/ Bari Spal (risultato finale 2-2) video tv: La Mantia e Rabbi rimontano!

Dall’altra parte la Spal dopo aver iniziato il cammino in campionato con un ko contro la Reggina ha messo in fila due pareggi e due vittorie, con l’ultimo successo interno contro il Venezia che ha confermato la solidità della formazione estense in questo avvio di stagione. Il 5 marzo scorso la Spal ha battuto 0-2 il Como nell’ultimo precedente tra le due squadre in casa dei lariani, mentre il Como non batte la Spal tra le mura amiche dal 2-0 del 4 marzo 2001.

PROBABILI FORMAZIONI COMO SPAL

Le probabili formazioni della diretta Como Spal, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Massimiliano Guidetti schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ghidotti; Vignali, Scaglia, Binks, Ioannou; Kerrigan, Arrigoni, Da Riva, Blanco; Cerri, Cutrone. Risponderà la Spal allenata da Roberto Venturato con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Alfonso; Dickmann, Peda, Meccariello, Tripaldelli; Proia, Esposito, Zanellato; Rabbi; La Mantia, Finotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Como Spal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.











© RIPRODUZIONE RISERVATA