Andrà in onda questa mattina – in occasione ovviamente della Vigilia – il classico Concerto di Natale Torino 2024 che è stato registrato durante la prima che si è tenuta lo scorso 22 dicembre all’Auditorium torinese della Rai dedicato ad Arturo Toscanini: un evento imperdibile e che quest’anno ci proporrà (ma ci torneremo a breve) una originale rivisitazione del famosissimo ‘Schiaccianoci‘ di Pëtr Il’ic Cajkovskij. La diretta Concerto di Natale Torino 2024 è prevista alle ore 10:40 su Rai 1 e in contemporanea anche in streaming su RaiPlay che si può facilmente raggiungere cliccando su queste parole; mentre domani – ovvero mercoledì 25 dicembre – la performance si potrà anche ascoltare a partire dalle ore 20:30 su Radio3.

Nek, chi è il cantante: "Vissuto paura nel mio incidente"/ "L'arteria sparava sangue"

Partendo dagli aspetti – per così dire – ‘tecnici’ del Concerto di Natale Torino 2024 è importante dire che sul palco dell’auditorium sabaudo troveremo l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con la direzione del sempre apprezzato Andrés Orozco-Estra, mentre il produttore esecutivo dell’intero evento è Fabio Comino e il regista Gianna Cuccurullo; senza dimenticare che a rendere ancor più indimenticabile la performance ci saranno i magistrali Mario Acampa ed Elisa Lombardi.

Gianni Morandi, chi è: "Ho paura di morire e di soffrire"/ "Il successo? Non potevo andare in giro"

Diretta Concerto di Natale Torino 2024 in streaming video: di cosa parla lo ‘Schiaccianoci in città’

A darci un’idea di quello a cui assisteremo durante la diretta Concerto di Natale Torino 2024 è stato lo stesso Mario Acampa che ha immaginato l’intera opera partendo dallo Schiaccianoci originale di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann messo in scena per la prima volta nel 1816: la storia di Hoffmann prende il via dalla storia della piccola Marie che la Vigilia di Natale si prodiga in un lungo viaggio immaginario grazie al famoso giocattolo che oggi – in qualche modo – possiamo considerare un caposaldo natalizio; mentre Acampa ha voluto immaginare la stessa piccola Marie ormai 35enne alle prese con la vita frenetica di tutti i giorni.

Claudio Baglioni, chi è: "Il ritiro a breve, voglio lasciare da vincitore"/ "Faccio gli ultimi giri"

Così, nello Schiaccianoci del Concerto di Natale Torino 2024 l’ormai grande Marie si troverà al centro di una singolare seduta psicanalitica con il nipote del dottor Drosselmeyer – che torna dall’opera originale – Ernest che la condurrà in un articolato viaggio mentale per riscoprire quella perduta spensieratezza accantonata a causa del passaggio alla vita adulta; scoprendo (o meglio, riscoprendo) quella bambina interiore che freme dalla voglia di vivere un nuovo felice Natale tra schiaccianoci e topi lottatori.