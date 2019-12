Diretta Conegliano Vakifbank/ Streaming video tv: semifinale bollente per i Mondiali

Conegliano Vakifbank, in diretta dal tarfalex di Shaoxing, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 7 dicembre 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 10,00 ma ricordiamo che saranno le ore 17,00 in Cina. Eccoci dunque alla prima semifinale per i Mondiali per club di volley femminile: quest’oggi con la diretta tra Conegliano e Vakifbank si deciderà quindi dell’altro pass in palio per la finale più prestigiosa della competizione iridata e certo siamo davvero impazienti di vivere questo scontro, che promette scintille. Il valore delle compagini oggi in campo sul taraflex cinese è ben noto, come pure il loro stato di forma e le loro ambizioni iridate: ci sono tutti gli ingredienti per una semifinale da vivere col cuore in gola, dove l’esito è assai incerto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Eccellente notizia per gli appassionati di volley: la diretta tv di Conegliano Vakifbank sarà garantita da Sky, che ha acquistato i diritti del Mondiale per Club 2019, sia al maschile sia al femminile. Appuntamento dunque su Sky Sport Arena, canale numero 204 della piattaforma satellitare, che in questa settimana sarà la casa della grande pallavolo. Sarà naturalmente disponibile per gli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA CONEGLIANO VAKIFBANK: RISULTATI E CONTESTO

In attesa di poter vivere da protagonisti la diretta tra Conegliano e Vakifbank, semifinale per i Mondiali per club di volley femminile in corso in terra cinese, serve certo fare anche un passo indietro e ricordare come le due squadre sono arrivate a lottarsi un posto nella finale più prestigiosa. Partendo naturalmente dalle venete, va subito detto che per la squadra di Santarelli è stata finora un’esperienza eccezionale. L’Imoco ha infatti chiuso con la prima posizione nella classifica la fase a gironi del torneo, mettendo da parte 8 punti. Le gialloblu infatti hanno trovato tre vittorie interessanti con Eczacibasi, Guangdong e Minas, concedendo appena tre set alle avversarie. E’ stato invece un percorso meno netto per le turche del Vakifbank di Giovanni Guidetti, che hanno chiuso la prima parte del torneo per i Mondiali per club solo con la seconda piazza del gruppo B. La squadra giallonera infatti, pur trovando vittorie importanti contro Praia Clube e Bohai, nulla ha potuto fare con Novara, che ha vinto nel secondo turno ma solo al tie break: a tabella dunque 7 punti nel gruppo, con 8 set vinti e tre persi. Oltre a questi dati che riguardano il turno precedente, certo non dubitiamo di assistere oggi a una sfida importantissima: parola al campo!



