Diretta Conegliano Monza/ Streaming video tv: scontro al vertice (volley)

DIRETTA CONEGLIANO MONZA: GRANDE SFIDA!

Conegliano Monza, in diretta dal Palaverde di Villorba (Treviso), si giocherà alle ore 18.15 di questa sera, domenica 6 febbraio 2022, per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 di pallavolo femminile. Sfida tra le più stuzzicanti che il nostro volley possa offrire, tra due formazioni non a caso entrambe protagoniste in Champions League, anche la classifica della Serie A1 illustra in modo molto chiaro l’importanza della diretta di Conegliano Monza.

Sia pure con un numero diverso di partite giocate, l’Imoco Conegliano e il Vero Volley Monza sono infatti appaiate al primo posto con 37 punti, quota alla quale troviamo pure Scandicci. Dato che Conegliano ha giocato 14 partite, Monza 15 e le toscane 16, possiamo considerare le venete come capolista, ma questo nulla toglie all’importanza di questa partita di lusso: che cosa succederà dunque oggi nel big-match Conegliano Monza?

DIRETTA CONEGLIANO MONZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Monza sarà garantita su Sky Sport Uno, il canale numero 201 della piattaforma satellitare riservata naturalmente agli abbonati, i quali avranno a disposizione anche la diretta streaming video fornita tramite sito o app di Sky Go per seguire la grande partita di pallavolo.

DIRETTA CONEGLIANO MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Aspettando la diretta di Conegliano Monza, possiamo notare che l’Imoco è sempre la squadra di riferimento. Una sconfitta ha spezzato il record storico di vittorie consecutive di Conegliano, ma non ha di certo cambiato lo status delle venete come della formazione da battere, come illustrato anche dalla netta vittoria di domenica scorsa per 3-0 contro Casalmaggiore con una formazione quasi per intero costituita da italiane, a cominciare da Egonu e Sylla.

Monza comunque è tra le migliori realtà del volley femminile italiano. Lo dimostra la sua partecipazione in Champions League ma anche il suo eccellente rendimento in campionato, dove Monza è naturalmente in lizza per raggiungere la migliore posizione possibile nella classifica finale della stagione regolare, in vista di playoff che si annunciano a dir poco emozionanti. Oggi il compito sarà difficile, ma Monza ha il potenziale per provarci pure contro Conegliano…



